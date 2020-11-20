20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Mersin'de çocuklar, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde etkinlik düzenleyerek çocuk haklarına dikkat çekti

Mersin'de çocuklar, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde etkinlik düzenleyerek çocuk haklarına dikkat çekti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi üyesi çocuklar, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla Atatürkevi önünde etkinlik düzenledi. Pankart açıp balon uçuran çocuklar, çocuk haklarına dikkat çekti.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, yaptığı açıklamada, 20 Kasım tarihinin, 1989 yılından bu yana BM tarafından 'Dünya Çocuk Hakları Günü' olarak kutlandığını hatırlattı. Anayasa ve yasalarla çocuk hakları alanında yapılan değişiklerle, çocuğun yüksek yararı doğrultusunda önemli kazanımlar sağlandığını kaydeden Sarı, "İlimizde son yıllarda çocuk hakları faaliyetleri alanında bir çok proje hayata geçirilmiştir. Yürütülen bu projeler sayesinde Mersin, çocuk hakları alanında en başarılı iller arasında yer almaktadır. Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Komitesinin yaptığı projeler, Türkiye'de ilk kez ders kitaplarında yer almıştır. Özellikle çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik oluşturulan çocuk koruma mobil ekip çalışmalarıyla ilimizde sokakta çalışan çocuk sayısı büyük ölçüde azalmıştır" dedi.

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