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Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

DHA

Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar


Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Anamur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise, kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.
MersinAntalya karayolunda Pullu virajı mevkisine uyarı amaçlı yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.
Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine maketin çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, yerde 4 boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sökülen maketin yerine yenisinin yerleştirileceği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar da saldırganlara tepki gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL
2020-11-20 16:27:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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