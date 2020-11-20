Tarsus Belediyesinden çocuklara ‘Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi’ kitabı

– Mersin’in Tarsus Belediyesi, çocukların bilinçlenmeleri ve temel hakları konusunda aydınlanabilmeleri amacıyla ‘Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi’ kitabı hazırlatıp Dünya Çocuk Hakları Gününde çocuklara dağıttı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın isteği üzerine Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi ve aynı zamanda karikatürist olan Prof. Dr. Halis Dokgöz tarafından hazırlanan kitapta, çocuk hakları sözleşmesinde yer alan maddeler çocukların hayal ve anlam dünyasına uygun şekilde karikatürize edilerek tasarlandı. Daha sonra kitaplar çocuklara dağıtılarak bilinçlenmeleri sağlandı.

Dünya Çocuk Hakları Gününde yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Bozdoğan, “Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesiyle birlikle çocuk haklarının yasalarca tanınmasının kutlandığı bir gündür. Çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak, bu günün kutlanma amaçları arasında yer almaktadır. Biz de bu amaca hizmet etmek ve çocuklarımızı bilinçlendirmek için ‘Karikatürlerle Çocuk Hakları Sözleşmesi’ kitabı hazırlatıp çocuklarımıza dağıttık. Bu değerli çalışma için Prof. Dr. Halis Dokgöz hocama da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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