Başkan Yılmaz, çocukları makamında ağırladı

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde ilçede eğitim gören çocukları makamında ağırladı. Özel misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, çocukların dünyadaki en değerli varlık olduğunu dile getirerek, "Tüm çocuklarımızın mutlu olacağı bir gelecek istiyoruz" dedi.

Öğretmenleriyle birlikte Başkan Yılmaz'ı ziyaret eden çocuklar, kendi elleriyle yazdıkları uluslararası kabul görmüş Çocuk Hakları Bildirgesini Başkan Yılmaz'a takdim etti.



"Çocuklarımız, yarının umududur"

Bildirgeyi okuyan Yılmaz, "Çocuklarımız, bugünün yarını, yarının umududur. Çocuklarımızın daima haklı olduğu anlayışını benimsiyor ve kendilerine daha yaşanılabilir bir gelecek sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz, çocuklara bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Bu anlamlı günün yıl dönümünde ilçemizde eğitim gören kıymetli çocuklarımızı makamımızda ağırladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada tek çocuk bayramını tüm dünya çocuklarına armağan ederek, çocuklara verdiği değeri göstermiştir. Bununla da gururluyuz" diye konuştu.

Çocuklar, ziyaret sırasında Başkan Yılmaz'a istek ve önerilerini de sundu. Yılmaz da ilçedeki her çocuğun sanatın ve sporun bir dalıyla ilgilenmesi ve seçtiği dalda en iyi eğitimi alabilmesi adına 15 branşta kurslar açtıklarını söyledi. Çocuklara bir müjde vererek Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle ilçeye yeni bir gençlik merkezi ve spor kompleksi kazandıracaklarını da kaydeden Yılmaz, "Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmesi ve ilerlemesi için belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. İleride ayağı yere sağlam basan nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Günün anısına çocuklara çeşitli hediyeler de veren Yılmaz, "Çocuklar sizler, bizim geleceğimizsiniz. Size olan güvenimiz tam" dedi.

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