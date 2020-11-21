Tarsus’ta çeşitli suçlardan aranan 127 şüpheli yakalandı

– Mersin’in Tarsus ilçesinde polisin son bir haftada yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 127 şüpheli yakalandı. Narkotik Büro Amirliği ekipleri de birçok farklı uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1320? Kasım 2020 tarihleri arasında sabit ve seyir halinde yapılan uygulamalarda 11 bin 558 kişinin sorgulandığı bildirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 127 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, ekiplerin çalışmalarında ayrıca suçta kullanılan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 tabanca, 3 av tüfeği, 2 şarjör, 32 fişek, 6 çalıntı motosiklet ve bir çalıntı otomobil ele geçirildi.

Narkotik Büro Amirliğinin çalışmalarında da 134,40 gram bonzai, 12 gram extacy, 2,82 gram metamfetamin, 8 adet hap ve 2 bin 495 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 200 TL’lik 6 adet sahte banknot ele geçirildi.

Öte yandan, trafik ekiplerince 28 adet tescilsiz motosiklet trafikten men edilirken, kontrol edilen 2 bin 899 araçtan 64’üne 56 bin 742 TL cezai işlem uygulandı, bir araç trafikten men edildi.

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