Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çukurova Basketbol, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 8667 yendi. Bu galibiyetle Mersin ekibi, üstü üste 5. galibiyetini almış oldu.



Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hazlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 2615 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren Mersin ekibi, devreye 4835 önde girdi. Maçın 3. periyotunda da iyi oynayan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Güney ekibi, bu periyotu 6349 önde bitirdi. Maçın son periyodunda ise maç ortada geçti. Her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, maçı Mersin ekibi 8667 yendi. Bu galibiyetle Mersin ekibi, üst üste 5. galibiyetini almış oldu.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Serhat Büker xx, Göksun Öz xx, Hande Öztürk xx

Çukurova Basketbol: Kristine Anigwe xx 15, Alina Iagupova xxx 25, Lyudmyla Naumenko xx 14, Manolya Kurtulmuş xx 15, Melis Talay x, Feride Şevval Akalan x 6, İlayda Güner x 6, Fatmanur Karakaş x 5

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Hind Ben Abdelkader xxx 17, Kübra Siyahdemir x 7, Alexis Sade Prince x 7, Astou Ndour, Derin Yaya xxx 22, Gizem Başaran x 6, İdil Türk x 5

1. Periyot: 2615 (Çukurova Basketbol)

Devret: 4835 (Çukurova Basketbol)

3. Periyot: 8667 (Çukurova Basketbol)

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