Terör şüphelileri adli kontrolle serbest

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü PKK/PYD mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/PYD'nin sözde 'Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı' ile sözde 'Münbiç Medya Koordinatörlüğü ve Silahlı Asayiş Birimi'nde faaliyet yürüten biri kadın 2 şüphelinin saklandıkları adrese, 16 Kasım'da operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel belge ve dijital dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-11-22 15:37:11



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