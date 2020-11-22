Terör şüphelileri adli kontrolle serbest

MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü PKK/PYD mensubu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/PYD'nin sözde 'Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı' ile sözde 'Münbiç Medya Koordinatörlüğü ve Silahlı Asayiş Birimi'nde faaliyet yürüten biri kadın 2 şüphelinin saklandıkları adrese, 16 Kasım'da operasyon düzenledi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel belge ve dijital dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-11-22 15:37:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.