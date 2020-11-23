Büyükeceli'de eskiyen içmesuyu hatları yenilendi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde eski ve yıpranmış içmesuyu hatlarını yenileme çalışmalarını tamamladı. Böylelikle mahalle sakinlerinin eskiyen borulardan dolayı zaman zaman yaşadığı su kesintisi problemi ortadan kalktı.

Büyükeceli Mahallesi’nde AntalyaMersin karayolunun altında kalan içmesuyu hattının eski ve yıpranmış olmasından dolayı içmesuyu hattında sorunlar yaşanıyordu. Patlayan boruların karayolunun altında olmasından dolayı zaman zaman araç kazaları da yaşanabiliyordu. İçmesuyu hattının karayolu yüzeyinin 8 metre altında olması yaşanan sorunlara müdahalede sıkıntı yaratıyordu. Tüm bu sebepleri göz önüne alan MESKİ Genel Müdürlüğü, mahallenin içmesuyu sorununu çözüme kavuşturmak için yürüttüğü içmesuyu hattının deplase edilmesi çalışmalarını tamamlayarak mahallenin içmesuyu sorununa son verdi.

MESKİ’nin sözleşme bedeli 463 bin 3 lira lira olan yapım işi kapsamında, toplam bin 440 metre içmesuyu terfi imalatı ile 400 mili metre düktil font boru ve 21 metre 800 mili metre çelik boru kılıf içinde 400 mili metre çelik boru ile yatay delgi imalatı gerçekleştirildi.

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