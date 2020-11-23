Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı

İHA

Yatalak Hasan amca, evde sağlık ve bakım ekiplerinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı

– Mersin’in Erdemli ilçesinde 8 ay önce beynine pıhtı atması sonucu yatağa bağımlı hale gelen 76 yaşındaki Hasan Ali Yılık, torununun Mersin Büyükşehir Belediyesinden yardım istemesi üzerine evde sağlık ve bakım ekibinden yaklaşık 5 ay fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alarak yeniden yürümeye başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli İlçesi Karahıdırlı Mahallesi’nde yaşayan ve yaklaşık 8 ay önce beynine pıhtı atması sonucu yatağa bağımlı hale gelen Hasan Ali Yılık’ın torunu, Mersin Büyükşehir Belediyesine başvurarak yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren evde sağlık ve bakım ekibi, başvuru üzerine Hasan amcanın evine giderek, gerekli sağlık muayenelerinden geçirip tedavi kapsamına aldı. Büyükşehir’ Belediyesi fizyoterapistleri, Hasan amcaya 5 ay boyunca nörolojik rehabilitasyon, elektroterapi, kuvvetlendirme, denge ve yürüme egzersizleri uyguladı. Tedavinin ardından walker ile yeniden yürümeye başlayan Hasan amca, artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

“Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapıyor”
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde fizyoterapist olarak hizmet veren Ayşe Deniz, Hasan Ali Yılık’ın torununun yaklaşık 5 ay önce birime başvurduğunu dile getirerek, “Fiziksel değerlendirmede hastanın sol tarafının felçli olduğu ve yatalak durumda olduğu tespit edildi. Uyguladığımız tedavilerle fizik tedaviyle birlikte hastamızın zayıf kaslarını kuvvetlendirdik. Zaman içerisinde oturma ve ayakta durma dengesiyle şu an yürüyebilir duruma getirdik. Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde yapıyor. İlk geldiğimizde kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyordu. Şimdi bağımsız bir şekilde kimseye ihtiyacı olmadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor” dedi.

“Vahap Seçer’den Allah razı olsun”
Hasan Ali Yılık’ın oğlu Hasan Yılık da bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin fizik tedavi hizmetinden çok memnun olduğunu söyleyerek, “Pandemi dolayısıyla fizik tedaviye götüremedik. Oğlum üniversite hastanesinde çalışıyor. Belediyenin sağlık birimlerini aramış. Oradan bize fizyoterapist gönderdiler. Belediyemizden Allah razı olsun. Fizik tedavi başlamadan önce babam ayağa kalkamıyordu ama şu anda ufak da olsa yürüyebiliyor. Vahap Seçer’den Allah razı olsun” diye konuştu.
707 vatandaşın 4 bin 217 kez faydalandığı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetinin vatandaşlara ücretsiz olarak sağlanmaya devam edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Seçer: "Sosyal belediyecilikten asla ödün vermeyeceğiz" Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken yoksul, çocuk, genç, kadın, yaşlı, kimsesiz ve dezavantajlı tüm hedef kitlelerine yönelik sosyal projelerine aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Sosyal belediyecilikten asla ödün ...
Büyükşehir Belediyesi yol çizgi ve yaya geçidi çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi yol çizgi ve yaya geçidi ...
Büyükeceli'de eskiyen içmesuyu hatları yenilendi
YEREL HABERLER Büyükeceli'de eskiyen içmesuyu hatları yenilendi
Terör şüphelileri adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Terör şüphelileri adli kontrolle serbest
Yenişehir Belediyesi sanat galerilerini açtı
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi sanat galerilerini açtı
Memo artık yürüyüp, konuşabiliyor
YEREL HABERLER Memo artık yürüyüp, konuşabiliyor
Engelli çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve konuşmaya başladı
YEREL HABERLER Engelli çocuk, 10 aylık eğitimin ardından yürümeye ve ...
Siteye giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı Mersin'de yazlık bir sitenin giriş kapısında fark edilen yılan, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı
YEREL HABERLER Siteye giren yılan itfaiye ekiplerince ...
Mersin'de bir yılda 700 bin fidan dikilecek
YEREL HABERLER Mersin'de bir yılda 700 bin fidan dikilecek
Yenişehir'de aile eğitimlerinde yeni dönem başladı
YEREL HABERLER Yenişehir'de aile eğitimlerinde yeni dönem başladı
Ressam Ahmet Yeşil, 138´inci kişisel sergisini açtı
YEREL HABERLER Ressam Ahmet Yeşil, 138´inci kişisel sergisini açtı
Tırmıl Sanayi Sitesinin bozuk yolları onarılıyor
YEREL HABERLER Tırmıl Sanayi Sitesinin bozuk yolları onarılıyor
Denizden çıkanlar pes dedirtti Mersin'de gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 3 ile 7 metre arasındaki derinliğe dalan balık adamlar, deniz dibinden lastikten şişeye, brandadan bisiklete kadar birçok farklı materyal çıkardı
YEREL HABERLER Denizden çıkanlar pes dedirtti Mersin'de ...
Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini pişiriyor
YEREL HABERLER Mersinli kadınlar imece usulü kışlık ekmeklerini ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 67
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Çukurova Basketbol: 86 ...
Tarsus’ta çeşitli suçlardan aranan 127 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta çeşitli suçlardan aranan 127 şüpheli ...
Akdeniz Belediyesi, Zirve Dağcılık Kulübü ile protokol imzaladı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, Zirve Dağcılık Kulübü ile ...
Yeşilboğaz: "Hayvana şiddet suç kapsamına alınmalı"
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: "Hayvana şiddet suç kapsamına alınmalı"
Başkan Yılmaz, çocukları makamında ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, çocukları makamında ağırladı
Mersin'de uyuşturucu satan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu satan 1 kişi tutuklandı
Başkan Seçer, RESLOG proje ekibiyle online görüştü
YEREL HABERLER Başkan Seçer, RESLOG proje ekibiyle online görüştü
Büyükşehir Belediyesi, engelli personel için ‘Engelsiz Eğitim Projesi’ni hayata geçirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, engelli personel için ...
Tarsus’ta cadde ve kaldırımlar Büyükşehir Belediyesince dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta cadde ve kaldırımlar Büyükşehir ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini erteledi
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X