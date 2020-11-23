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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Mualla Yılmaz, sağlık camiasına iki kitap kazandırdı

İHA

Prof. Dr. Mualla Yılmaz, sağlık camiasına iki kitap kazandırdı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mualla Yılmaz, sağlık camiasına “Sağlık Profesyonelleri İçin İletişim” ve “Psikiyatri Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar” olmak üzere iki kitap kazandırdı.
MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Mualla Yılmaz’ın sağlık profesyonellerine yönelik iki kitabı bu yıl bu yıl yayımlandı. Kitaplarıyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Yılmaz, planlaması Covid19 pandemi sürecinden önce yapılan ancak, yazımı yaşanan bu zorlu süreçte gerçekleşen “Sağlık Profesyonelleri İçin İletişim” adlı kitapta iletişim konularının teorik kapsamda açıklandığını belirtti. Kitapta konuların vakalarla somut hale getirilerek etkileşim raporu örnekleri ile hazırlandığını kaydeden Yılmaz, sağlık profesyonellerinin uygulamakta oldukları tedavi sürecinde gerek birey olarak hastalarıyla gerekse hasta yakınlarıyla olan iletişim becerilerinin geliştirilmesi; bu sayede de onlara sundukları bakımın kalitesini artırmaya katkıda bulunması amacıyla kitabın yazıldığını ifade etti.
Yılmaz, “Psikiyatri Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar adlı ikinci kitap ise dünyada ve Türkiye’de birçok nedene bağlı ruhsal hastalıkların artması sonucu psikiyatri hemşirelerine olan gereksinimin artması üzerine biyopsikososyal bütüncül/kanıt temelli/kurama dayalı bakım ile birey/aile ve hastaya kültüre özgü bakım vermek durumunda olan psikiyatri hemşirelerinin bakımın her aşamasında güncel gelişmeleri izleyerek kendilerini yenilemeleri amacıyla kaleme alındı. Kitap, psikiyatri hemşirelerinin güncel gelişmeleri izleyebilecekleri teorik/uygulamaya özgü bilgi ve kaynak eksikliğinin giderilmesi amacıyla yazıldı” dedi.
Prof. Dr. Mualla Yılmaz, her iki kitabın lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere, hemşirelere, diğer sağlık profesyonellerine rehberlik edeceğini, kitapların teoride ve uygulamada önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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