Yenişehir Belediyesi öncülük etti, üç ürün markalaştı

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in kuruluşuna öncülük ettiği Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ilk meyvelerini verdi. Yenişehir Karahacılı Nar Ekşisi, Yenişehir Değirmençay Zeytinyağı ve Yenişehir Çavak Portakal Reçeli adıyla üç ürün markalaştı.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilecek nar ekşisi ve zeytinyağı aralık ayında, portakal reçeli ise 2021 Şubat ayında, Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet Merkezinden geçerek, uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacaklarını ve seçim öncesinde verdikleri sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Necmi Birim ise önümüzdeki süreçte yeni ürünlerle Yenişehir halkına hizmet vereceklerini belirtti.



“Şimdilik üç ürünle başladık. Hayırlı, uğurlu olsun”

Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ürünlerinin gönül rahatlığıyla tüketileceğini ve kimsenin kalitesinden şüphe etmeyeceğini vurgulayan Başkan Özyiğit, “Bölgemizde yetişen ürünleri değerlendireceğimizin sözün vermiştik. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacağız ve kollayacağız. Yenişehir Belediyesi Mükemmeliyet Merkezini kurduk. Bu merkezde tüm ürünler tasdik edilecek ve onaylanacak. Üretici de tüketici de bu ürünlerin kalitesini bilecek ve gönül rahatlığıyla ürünleri tüketecek. Narenciye kenti Mersin’in portakalını değişik bir tat ile insanlara sunmamış olsak eksik bir iş yapmış olurduk. Çavak Mahallemiz portakalıyla ünlü. Çavak portakalından yapmış olduğumuz reçel çok özel, bunu her yerde bulamazsınız. Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin markası adı altında olacak. Türkiye’nin her yerinde bulabileceksiniz. Hiç kimse bu ürünlerin kalitesinden şüphe etmeyecek, çünkü arkasında Yenişehir Belediyesi olacak. Şimdilik üç ürünle başladık. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.



“Başkanımız verdiği sözüne yerine getirmiş oldu”

Yenişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Necmi Birim ise “Bölgemizde yetişen ürünlerin katma değerini arttırarak tüketiciye ulaştırmak adına başkanımız verdiği sözü yerine getirmiş oldu. Kendisine bugüne kadar kooperatifimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Karahacılı bölgemizdeki narları nar ekşi olarak, Değirmençay’daki zeytinlerimizi zeytinyağı olarak ve Çavak bölgemize has olan yafa portakalımızdan reçel yaparak, üç ürünü de markalaştırdık” diye konuştu.

