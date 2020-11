Belediye başkanlarından öğretmenler günü mesajı

Mersin'in merkez Toroslar ve Akdeniz Belediye Başkanları, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yayımladıkları mesajla kutladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'başöğretmenlik' unvanının verildiği günün yıl dönümünde, ülkenin dört bir yanında heyecanla, gururla görev yapan öğretmenlerin 'Öğretmenler Günü'nü kutladığını bildirdi.

Gelecek nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin büyük önemi olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Eğitim ailede başlar, okulda gelişir ve toplumda olgunlaşır. Dünyada, bilgi çağı yaşanıyor. Bu çağda öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Anne ve baba şefkatinden sonra öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller ne kadar güçlü olursa yarınlara dair umutlarımız da o kadar güçlü olacaktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmeleri için fedakarca çalışan öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Eğitim, önceliğimiz"

"Biz de geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, daha iyi koşullarda eğitim hayatlarını sürdürmeleri için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız" diyen Yılmaz, "Bu nedenle eğitimi her zaman önceliklerimiz arasında tuttuk. Eğitim camiasına olan desteklerimiz artarak devam edecektir. Geleceğe sağlam adımlarla basan bir nesil yetiştirmek temennisiyle, tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Bu vesileyle başta Ulu Önderimiz, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve önemine dikkat çekerek, Akdeniz Belediyesi olarak eğitimcilerin her zaman yanında olacaklarını, eğitim sürecine destek vereceklerini vurguladı. Öğretmenliğin, fedakârlık, özveri ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Gültak, “Göreve gelir gelmez, ‘Başkan Okulda’ adlı projeyi hayata kattık, okullarımızın boya, badana ve tadilat ihtiyaçlarının belediyemiz ekiplerince yerine getirilmesini sağladık” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerimizin her zaman yanındayız”

Mesajında, “Eğitimde fırsat eşitliğine ve okullarımızın fiziksel koşullarının iyileştirilmesine özel önem veriyoruz” diyen Gültak, şöyle devam etti; "Akdeniz’de bulunan tüm eğitim yuvalarımızı ziyaret ederek öğretmenlerimizin taleplerini dinliyor, belediyemiz imkânları ölçüsünde de yerine getiriyoruz. Zira eğitim, yarınlarımızı doğru, güçlü ve kararlı bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Eğitim sistemimizi geliştirip muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak, eğitimin kalitesini yükseltmekle mümkün olacaktır. Öğretmenlerimiz ve eğitim yuvalarımız için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Vatanımızın dört bir yanında, her türlü zorlu koşullar altında bu onurlu mesleği hakkıyla ifa etmeye çalışan, fedakâr eğitimcilerimizin ‘Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.