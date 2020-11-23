Toroslar'da 'EBA destek noktaları' kuruldu Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, EBA destek noktasını ziyaret etti

Toroslar Belediyesi, ilçede oluşturduğu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktalarıyla uzaktan eğitimde zorluk yaşayan öğrencilerin yanlarında oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Covid19 salgını sürecinde EBA üzerinden devam eden eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için hayata geçen uygulama ile öğrenciler, Arpaçsakarlar, Osmaniye ve Yalınayak mahallelerindeki TORTEK Merkezlerinde oluşturulan EBA sınıflarında derslerine online erişim sağlayabiliyor. Aynı zamanda belediye, Gezici Mobil EBA destek noktası ile de ilçedeki tüm çocuklara ulaşarak, "Eğitimde her zaman yanınızdayız" mesajı veriyor.

Randevu ile hizmet veren Torslar Belediyesinin EBA destek noktalarında hijyen ve sosyal mesafe kuralları da titizlikle uygulanıyor. Proje, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar devam edecek.

"Çocuklarımızı, EBA destek noktalarına bekliyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da Osmaniye TORTEK Merkezinde oluşturulan EBA destek sınıfını ziyaret ederek, öğrencilerin çalışmalarını yakından takip etti.

Online olarak derslere katılan çocuklarla sohbet eden Başkan Yılmaz, farklı noktalarda kurdukları EBA destek sınıflarının internet erişimi olmayan çocuklar için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, tüm öğrencileri bu merkezlerden faydalanmaya davet etti.

Başkan Yılmaz, "Pandemi, dünyadaki şartları değiştiren ve hayatımıza doğrudan giren bir olgu. Bunlardan bir tanesi de çocuklarımızın okullarına gidememeleri. Evlerinden, uzaktan eğitimle derslerine devam ediyorlar. Bazı çocuklarımız ise evlerinde internet erişimi olmadığı için uzaktan eğitime katılamıyor. Biz de belediye olarak bilgisayar ve internet erişimi olmayan çocuklarımızın online eğitime katılabilmeleri için EBA destek noktalarını hizmete açtık. Osmaniye, Yalınayak, Arpaçsakarlar mahallelerimizdeki TORTEK merkezlerimizde kurduğumuz EBA sınıflarının yanı sıra mobil aracımızı da uygulamaya koyduk. Amacımız, çocuklarımızın kesintisiz bir şekilde eğitime ulaşmaları. Rasyonel ve fonksiyonel çözümler üreterek güncel sorunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bize bu fırsatı verdiği için başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Toroslar Belediyesinin EBA destek sınıflarına gelerek eğitimlerine kesintisiz bir şekilde online devam eden öğrenciler ise kendilerine bu fırsatı verdiği için Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederek, "Bu uygulama, eğitimimiz için çok önemli. Artık yüksek notlar alabileceğiz. Başkanımıza bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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