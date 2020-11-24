Kentkart mobil hizmet aracı vatandaşlara kolaylık sağlıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ulaşımdan faydalanması için çalışmalarını

sürdüryor.

Büyükşehir, vatandaşların entegrasyonu kolaylıkla sağlayabilmesi ve yoğunluk yaşanmaması adına Akdeniz içesi kentkart irtibat bürosunun yanı sıra mobil hizmet aracını da devreye aldı. Geçtiğimiz hafta eski Mezitli Belediyesi önünde hizmet vermeye başlayan kentkart mobil hizmet aracı, 30 Kasım’a kadar aynı noktada işlem almaya devam edecek. Aynı hizmetin önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de verilmesi planlanıyor.

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