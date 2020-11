Akdeniz'in park ve yeşil alanları yenileniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların ortak kullandığı parklarda bulunan bayrakları, kamelya ve bankları, spor aletlerini, aydınlatma direkleri ile çöp kovalarını yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez ve kırsal ayırımı yapmadan her mahalleye hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçeye yeni parklar kazandırırken, mevcut parkların ve içindeki spor aletleri, oyun ve oturma gruplarının bakım, onarım ve tadilat ile parkların peyzajı ve temizliğini de aksatmadan sürdürüyor. Kürkçü ve Köselerli mahallelerinde yeni çocuk parklarının yapımına başlayan ekipler, Huzurkent Özgür Çocuk Parkına da oyun gruplarının montajını yapmaya başladı.

Her mahalleye, her parka hizmet

Personel, araç ve gereç sayısı güçlendirilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Özgür Çocuk Parkı, Gündoğdu Mahallesi Parkı, Okan Merzeci Parkı, 23 Evler Parkı, Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı, Müfide İlhan Lale Parkı, 23 Nisan Parkı, Yeni Mahalle Zafer Parkı, Sinan Tanış Parkı, Karaduvar Mahallesi’nde Açelya, İsa Öner ve Şehitlik Parkları ile içindeki basketbol sahalarını, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dezenfektanlı su ile yıkayıp temizledi.

Bayraklar yenileniyor, banklar ve kamelyalar değiştiriliyor

Zafer Parkı, İnci Parkı ve Akyüz Parkında bulunan bayrakları ve belediyenin flamalarını yenileyen ekipler, Kazanlı Meydanına çim ekti, Aşıklar Parkının birinci kısım dikim çalışmasını bitirdi, Demirhisar Karacailyas, Güneş ve Müfide İlhan’da bulunan parklarda da temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı tenis sahası ile tuvaletlerin yıkama ve temizlik çalışmasını da yaptı.

İnönü Parkına yeni çöp kovaları ve banklar yerleştiren, Eski Hal Camii ile Mağribi Camiinin halı yıkama ve dezenfekte çalışmasını yapan ekipler, valilik sahil hizmet binası önünde de dikim çalışması gerçekleştirdi, Mersin Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü etrafındaki yeşil alanın budama ve temizliğini yaptı.

