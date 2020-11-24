Başkan Bozdoğan, öğretmenlerin evlerine konuk oldu

– Mersin’in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Öğretmenler Gününde öğretmenlerin kapısını çaldı, sohbet edip sorunlarını dinledi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerine katıldı, öğretmenleri ziyaret ederek bu özel günlerini kutladı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene katıldı. Bozdoğan daha sonra, 1994 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Buminhan Temizkan’ın kabrini ziyaret ederek karanfiller bırakıp dua okudu.

Bozdoğan, korona virüs pandemisi nedeniyle okullardan uzak kalan ve evlerinden uzaktan eğitim vermeye devam eden öğretmenlerle senelerce emek verdikten sonra emekliye ayrılan öğretmenleri de evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı. Öğretmenlerle sohbet eden Bozdoğan, ziyaretlerini mesafe kurallarına dikkat ederek kısa tuttu. Bozdoğan, ziyaretlerde öğretmenlere Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün tablosunu da hediye etti.

Belediye bünyesinde görev yapan öğretmenleri de ziyaret eden Bozdoğan, “Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, saygı ve sevgilerimle hepsini selamlıyorum” dedi.

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