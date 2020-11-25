Mersin'de boş arazide patlama



Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) MERSİN'de boş bir arazide patlama meydana geldi, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Gece saatlerin merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi 6055 sokaktaki boş arazide, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede korku ve endişe yaratan patlamada bazı evlerin camları kırıldı. Olay yerine gelen polis, patlamanın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. patlamada can kaybı ve yaralanan olmadığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Adnan AÇIKGÖZ

2020-11-25 01:48:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.