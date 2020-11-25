Yatağa mahkum Übeytullah'ın ortopedik yatak mutluluğu



Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de doğuştan Serebral Palsi (SP) hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan Übeytullah Güler (35), bir hayırseverin aldığı ortopedik yatağa kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 11 kardeşin üçüncüsü Übeytullah Güler, kendisi gibi doğuştan Serebral Palsi hastalığı olan ablası Naife (37) ile yatağa mahkum yaşıyor. Maddi imkansızlık nedeniyle ailesinin ortopedik yatak alamadığı Übeytullah'a hayırseverlerden yardım eli uzandı. Hayırsever Halil Öz'ün girişimi, Avusturya ve Ankara'dan da yardımseverlerin katkısı ile Übeytullah'a ortopedik yatak hediye edildi. Yeni yatağına kavuşan Übeytullah ve Güler ailesi büyük sevinç yaşadı.

'ENGELLİLER TOPLUMA EMANET'

Übeytullah'ın mutluluğuna ortak olan Halil Öz, yatağı hediye edenlere teşekkür etti. Engellilerin topluma emanet olduğunu kaydeden Öz, "Biz de toplumun bir ferdi olarak Übeytullah'a yardım eli uzattık. Avusturya Viyana'dan Necla Hanım'a ve Ankara'dan Zehra hanıma teşekkür ederiz. Übeytullah'ın ve Güler ailesinin mutluluğu bizi de mutlu etti" diye konuştu.

Anne Sakine Güler de yatağı hediye eden hayırseverlere teşekkür etti.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2020-11-25 09:31:36



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