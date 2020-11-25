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(Özel) O, Mersin’in tek motorize kadın trafik polisi Polislik mesleğine 2012 yılında adım atan ve sıkı bir motor tutkunu olan Dilara Karakulak, Mersin’in tek motorize kadın trafik polisi olarak 1,5 yıldır cadde ve sokaklarda motosikletiyle görev yapıyor

İHA

(Özel) O, Mersin’in tek motorize kadın trafik polisi Polislik mesleğine 2012 yılında adım atan ve sıkı bir motor tutkunu olan Dilara Karakulak, Mersin’in tek motorize kadın trafik polisi olarak 1,5 yıldır cadde ve sokaklarda motosikletiyle görev yapıyor

– Polislik mesleğine 2012 yılında adım atan ve sıkı bir motor tutkunu olan Dilara Karakulak, Mersin’in tek motorize kadın trafik polisi olarak 1,5 yıldır cadde ve sokaklarda motosikletiyle görev yapıyor. “Benim için onur ve çok gurur verici” vurgusu yapan Karakulak, Türk kadınının dünyada yapamayacağı hiçbir şey olmadığının altını çizerek, “İsterim ki, diğer kadınlarımız da benim yanımda beraber bu görevi ifa edelim” dedi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli 256 personelin 21’i kadın. Bu kadın polislerden biri komiser yardımcısı, 5’i ise trafikte ekiplerde çalışıyor. Bunlardan biri de Mersin’in tek motorize kadın trafik polisi olan Dilara Karakulak. Henüz 28 yaşına yeni giren ve aslen Adanalı olan 8 yıllık polis memuru Dilara, Diyarbakır’da başladığı mesleğini yaklaşık 3 yıldır Mersin’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde sürdürüyor. Motosiklet kullanmayı çok seven ve bu hobisini mesleğine yansıtan Dilara, önce Diyarbakır’da yunus ekiplerinde, daha sonra trafikte motorize ekip olarak görev aldı. Mersin’de de amirlerinin onayıyla motosikletli kadın trafik polisi olmayı başaran Karakulak, 1,5 yılı Mersin’de olmak üzere 5 yıldır görevini motor kullanarak yapıyor.

“İdolüm olan terör gazisi babamın mesleğini seçtim. Severek yapıyorum”
Karakulak, mesleği seçmesinden motosiklet kullanmaya, hedeflerinden vatandaşların tepkilerine kadar duygularını İHA’ya anlattı. Küçüklüğünden bu yana idolü olan babasının mesleğini seçtiğini belirten Karapınar, “Babam polis memuru ve terör gazisi. Adana’da bir operasyonda gazi oldu, şu an hala sol kısmında bazı sıkıntıları var. Onun mesleğe bakış açısı, özverili çalışmaları beni bu mesleğe itti. Hiçbir zaman da pişman olmadım. Severek yapıyorum. Daha önce şark görevi yaptım Diyarbakır’da. Mersin benim üçüncü görev yerim. Sevgiyle yürüttüğüm bir meslekteyim” diye konuştu.

“Motorize trafikte tek kadın olarak gururla görev yapıyorum”
Motosiklet kullanmayı çok sevdiğini ve motorize ekiplerde görev almayı kendisinin istediğini söyleyen Karakulak, “Motosiklet benim için bir hobi. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum. Aynı zamanda tüm kadınların hayatın her alanında ön planda olmalarını destekleyen bir kadın olarak dedim ki, ‘Neden bir kadın polis memuru kavşakta çalışmasın ya da araç durdurup ruhsat, ehliyet kontrolü yapmasın?’ Büyüklerimize bunu arz ettik, kendileri de uygun gördüler ve şu anda Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde özverili bir çalışmayla ve memnuniyetle görev yapıyorum. Şu anda Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde motorize trafikte tek kadın olarak gururla görev yapıyorum. Benim için bir onur, mükemmel bir şey. Ama tabi isterim ki, diğer kadınlarımız da benim yanımda beraber bu görevi ifa edelim. Benim için çok gurur verici bir durum. Şu an için tekim, devamı inşallah gelir” ifadelerini kullandı.

“Babam her zaman arkamda”
Motorize trafik polisi olmasında ailesinin, özellikle de babasının büyük desteğini aldığını vurgulayan Karakulak, “Babam özel harekatçı. Gazi olduktan sonra terör şubeye geçmek durumunda kaldı. Kendisine bunu ilk ilettiğimde her zamanki gibi bana büyük bir saygıyla ‘Kızım sen ne düşünüyorsan ben senin her zaman arkandayım’ dedi. O gün bugündür de her türlü konuda arkamda ve destek veriyor” şeklinde konuştu.

“Çok güzel geri bildirimler alıyorum. Çok da mutlu oluyorum”
Mersinlilerin ilk başta kendisine yadırgayarak baktıklarını dile getiren Dilara, aldığı tepkileri şöyle anlattı:
“Önce ‘memur bey’ diyerek geldiler yanıma, daha sonra kadın olduğumu anlayınca ‘memure hanım’ durumuna dönüştü. İnsanlar başta yadırgadılar tabi ama daha sonra gayet güzel bir şekilde yaklaştılar. Hatta birçok kere yanıma gelip hem kadın hem erkek vatandaşlarımızdan ‘Bu mesleğe çok yakışıyorsun, bu forma sana çok yakışıyor. Seni kavşakta görmek bizi çok mutlu ediyor’ şeklinde geri dönüşler aldığım oldu. Hala da alıyorum. Çok da mutlu oluyorum.”

“Türk kadınları olarak bu dünyada yapamayacağımız hiçbir şey yok”
Kadınlara mesaj vererek, kendilerine inanmalarını isteyen Karakulak, “Türk kadınları olarak bu dünyada yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hayatın her alanında her türlü meslekte tüm kadınlarımızı gönülden destekliyorum. Kadınlara önerim; kendinize inanın, ‘hiçbir şey yapamam’ diye düşünmeyin. Bir erkeğin yapabileceği her şeyi, her türlü mesleği bir kadın da gayet güzel yapabilir. Bunu da en güzel şekilde gösterdiğimi düşünüyorum” dedi.
Karakulak, hedefini de, “Bu hayattaki tek hedefim; vatana, millete hayırlı bir şekilde görevimi ifa ederek bu meslekten emekli olmak. Bizim işimiz vatana hizmet etmek, başka hiçbir şey değil” diye açıkladı.
Motosiklet kullanan sürücüleri uyararak çağrı da yapan Karakulak, ölümlü motosiklet kazalarının yaklaşık yüzde 60’ının kafa yaralanmalarından gerçekleştiğini vurgulayarak, mutlaka kask, dizlik ve diğer ekipmanların takılmasını istedi.

Kadın sürücülerden Dilara’ya kutlama
Dilara Karakulak’ı motosiklet üstünde ya da trafik denetimlerinde gören Mersinliler de önce şaşırıyor, sonra gururla yanına gidip kendisini kutuluyor. Özellikle kadın sürücüler, ilk kez motorize kadın trafik polisiyle karşılaştıklarını belirterek, bunun çok sevindirici olduğunu ve devamını beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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