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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de sera gazı emisyonu envanteri hazırlanıyor

İHA

Mersin'de sera gazı emisyonu envanteri hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı envanterini hazırlamak ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nı oluşturmak için ilk paydaş toplantısını gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi, yüklenici şirket ile hazırlayacağı sera gazı emisyonu envanter raporu için gerçekleştirdiği ilk paydaş toplantısında 35’ten fazla kamu kurum ve kuruluşu ile STK temsilcisini ağırladı. Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerinden oluşturulan yönlendirme komitesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler, STK’lar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili temsilcileri katıldı. İklim değişikliği ile mücadele için sürecin en önemli adımını atan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çalışma sonunda kentin sera gazı emisyonlarının kaynak ve miktarını belirleyip, sayısal verilerle ortaya koyarak, azaltım hedeflerini belirleyecek. Çalışma kapsamında, Mersin’de sera gazı oluşumuna neden olan sanayi, turizm, lojistik ve tarım gibi alanlarda analizler yapılıp, yakın gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlere hazırlıklı olunacak. Analizler sonucunda, kent genelindeki kurum ve kuruluşlarla iklim değişikliğini en aza indirebilmek adına önemli çalışmalar yapılacak.
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Mersin’in coğrafi konumu gereği küresel iklim değişikliklerinden en çok etkilenen iller arasında olduğunu belirterek, “Kent ikliminde değişikliğin önlenmesi için bilimsel ve teknik planlar hazırlanması, iklim temelli farkındalık çalışmalarının artırılması; Mersin’in iklim geleceği açısından önem arz ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Ulusal İklim Eylem Planı’na uygun bir iklim eylem planı hazırlanması kapsamında çalışmalar başlattık. Katkılarınızla hazırlanacak olan envanter çalışması ile ilimize ait sera gazı emisyon miktarımız saptanarak, kentimizin iklim değişikliklerine olan etki düzeyi belirlenecek” dedi.

“İklim değişikliği ile ilgili yapabileceklerimizi planlamak için çalışma başlattık”
Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’in iklim değişikliğine karşı kapasitesini artırmak ve farkındalığını ortaya çıkarmak için yola çıktıklarını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir ise “İklim değişikliği ile ilgili yapabileceğimiz düzenlemeleri planlamak için bir çalışma başlattık. Bizim ilimizde sera gazı salınımına neden olan oldukça fazla alan var. Dolayısıyla ilimizin sera gazı envanterini oluşturmak istedik. İklim değişikliğinin minimumda kalması için Büyükşehir olarak nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşündük. Azaltım senaryolarını belirlemek için çalışmalar yapıyoruz. Bizlere sunacağınız fikirlerle yol haritası oluşturmayı planlıyoruz. İklim değişikliğine neden olan etmenleri buradan alacağımız verilerle belirleyeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yüklenici firma yetkilisi Özge Yılmaz ve Esra Koç çalışmanın amacı, yol haritası ve envanter hazırlanması ile ilgili teknik konuları içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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