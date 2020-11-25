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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada sunta yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Köroğlu idaresindeki sunta yüklü ağır tonajlı 01 EJ 463 plakalı tır TAG Otoyolu Doğu gişeleri çıkışında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Diğer sürücüler tarafından çağrılan 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü İsmail Köroğlu, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Başka kazaya sebebiyet vermemek için trafik ekipleri yolda önlem alırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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