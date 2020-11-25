Çocuklara tablet bilgisayar dağıttılar

Mezitli Belediyesi tarafından başlatılan tablet dağıtımı kampanyasına Mezitli Soroptimist Kulübü de katıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katıldığı etkinlikle çocuklara tablet bilgisayarları teslim edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çocukların eğitimine katkı vermek amacıyla tenis turnuvası düzenleyen Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri, bu kez de Mezitli Belediyesinin başlattığı çocuklara tablet dağıtımı kampanyasına destek verdi. Mezitli Belediyesi önünde Öğretmenler Gününde gerçekleştirilen tablet dağıtım etkinliğine, Başkan Tarhan’ın yanı sıra Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayıkaymaz ve kulüp üyeleri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Başkan Tarhan’ın, Dayıkaymaz’a sağladığı katkı nedeniyle kulüp üyeleri adına teşekkür plaketi verdiği etkinlikte tablete kavuşan çocuklar sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Dünyada yaşayan herkesin eşit şartlarda eğitime ve sağlığa ulaşması gerektiğini ifade eden Dayıkaymaz, “Atatürk’ün izinden yürüyenler olarak, eğitimin herkese eşit şekilde ulaşması gerektiğini savunuyoruz. Dünyayı saran Covid19 virüsü dünyayı değiştirdi. Önceliğin sağlık ve eğitim olduğunu ve ancak bilimin ışığında yaşayabileceğimizi daha iyi gördük. Maalesef çocuklarımızın hepsi eşit şartlarda eğitime ulaşamaz oldu. Mezitli Soroptimist Kulübü olarak öğrencilerin eğitime uzakta kalmaması için harekete geçerek öğrencilerimize tablet hediye ediyoruz. Çocuklarımızın tabletler ile eğitime en iyi şekilde ulaşmanı, başarılı bireyler olmanı istiyoruz” dedi.

Mezitli’nin iyi insanlarının eğitime ulaşamayan çocuklar için kolları sıvadığına dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Tarhan da “Soroptimist Kulübü üyelerinin tablet dağıtımı için bugünü seçmeleri son derece önemli. Öğretmenlerimizin özgür düşünceli çocuklar yetişmesinde büyük katkıları var. Maalesef bu virüs salgını koşullarında öğrenci ve öğretmenlerin bir araya gelmeleri zor hale geldi. Bunun önüne geçebilmek adına biz de bir kampanya başlatarak çocuklarımıza tablet dağıtmaya karar verdik. Her zaman Soroptimist Kulübü üyeleri tüm sosyal projelerimizde bize destek oluyor. Bu etkinlikleri de son derece önemli” diye konuştu.

Korona virüs sürecinin, Türkiye’de eğitimde yaşanan sıkıntıları ortaya çıkardığına vurgu yapan Tarhan, “Türkiye OECD ülkeleri arasında internet bağlantısı yönünde 77 ülke arasında 70’inci sırada. 6 milyon öğrenci EBA’yı hiç kullanamıyor. Canlı derslere katılım birçok okulda yüzde 15’lerde kaldı. Gereksinmesi olan öğrencilerimiz var. Bunlara cihaz ve internet ihtiyacını sağlamak gerekiyor. Bu tür kampanyalarla bu eksiği gidermeye çalışacağız. Bunun dışında, EBA Destek Merkezimiz ile Gençlik Kültür Evimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Virüs salgınının ilk döneminde krizi nasıl vatandaşların sayesinde aştıysak bu eğitim sorununu da vatandaşlarımız sayesinde aşacağız. O yüzden Mezitli halkı hayırseverdir diyoruz. Mezitli Soroptimist Kulübünün bu düşüncesinin Mersin’deki tüm sivil toplum kuruluşlarına ve işadamlarına örnek olmasını istiyoruz. Kimse önlenebilir sıkıntılar nedeniyle eğitimden ve sağlıklı yaşamdan uzak kalmasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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