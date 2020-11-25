Kanser tedavisi gören Ayyüce, yaşamını yitirdi (2)

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DUVAĞIYLA UĞURLANDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde kansere yenik düşen Ayyüce Çınar'ın (23) cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Çınar'ın cansız bedeni, son yolculuğuna uğurlanmak üzere gözyaşlarıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kargıpınarı Çarkçı Mezarlığı'na getirildi. Tabutuna gelinlik duvağı örtülen genç kızın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'HAYAT DOLUYDU'

Ayyüce Çınar´ın babası Ramazan Çınar, kızının hayat dolu biri olduğuna vurgu yaparak, "Yaşamayı seviyordu. Hastalığı yenip yeniden hayata sarılmayı çok istiyordu. Çevresine her zaman neşe veren Ayyücemiz'i kaybettik" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2020-11-25 15:04:05



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