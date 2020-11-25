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Yenişehir’deki okullarda bin adet zeytin fidanı toprakla buluştu Başkan Özyiğit: "Çevreye ve doğaya saygılı, yeşili arttıracak bir sistem kuracağız"

İHA

Yenişehir’deki okullarda bin adet zeytin fidanı toprakla buluştu Başkan Özyiğit: "Çevreye ve doğaya saygılı, yeşili arttıracak bir sistem kuracağız"

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenler adına bin adet zeytin fidanını ilçedeki okullarda toprakla buluşturdu. ‘Hayatta Bir Dikili Ağacın Olsun’ kampanyası kapsamında yıl sonuna kadar ilçedeki tüm öğretmenler için okullarda zeytin fidanı dikilecek.
Yenişehir Belediyesi Bilim Sanat Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Çelebi Yılmaz ile fidan dikim etkinliğinde öğretmenlerle bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, öğretmenlere karanfil hediye ederek, günlerini kutladı. Başkan Özyiğit, öğretmenlerle birlikte zeytin fidanlarına can suyu verdi.
Etkinlikte konuşan Başkan Özyiğit, Yenişehir’i yeşillendirmeye devam edeceklerin belirterek, “Sorumluluğumuz çok büyük; geleceğimize, çocuklarımıza ve doğaya karşı sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için çok çalışacağız ve üreteceğiz. ‘Hayatta Bir Dikili Ağacın Olsun’ kampanyası bugün öğretmenlerimizle başladı. Bin öğretmenimiz adına zeytin fidanı diktik. Kısa sürede 3 bin öğretmen adına fidan dikimini tamamlayacağız. Daha sonra tüm öğrencilerimiz adına da ağaç dikmek suretiyle Yenişehir’i ağaçlandırmaya ve yeşillendirmeye devam edeceğiz, çünkü Yenişehir Belediyesi 2020 yılında Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imza atan ilk belediye. 10 yıl içerisinde Yenişehir’de karbondioksit gibi doğayı kirleten gaz salınımını en az yüzde 40 azaltacağız. Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Gündüz Bakımevini LEED Sertifikalı yani yeşil bina olarak yapıyoruz ve kendi enerjisini kendisi üretecek. Yine Yenişehir’de Türkiye’de kendi enerjisini kendisi üreten en büyük toplu konut projesinin temeli atıldı. Çevreye ve doğaya saygılı, yeşili arttıracak bir sistem kuracağız. Bu konuda tutarlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Doğaya duyarlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ise “‘Hayatta Bir Dikili Ağacın Olsun’ projesi kapsamında hedefimiz tüm öğrencilerimizin sayısı kadar ağaç dikmek, toprağa ve doğaya dikkat çekmekti fakat pandemi süreci engelledi. Biz de istedik ki bu sayı öğretmen sayımız kadar olsun. Yıl sonuna kadar öğretmen sayımız kadar 3 bin zeytin fidanını dikeceğiz. Hiçbir isteğimizi geri çevirmeyen başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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