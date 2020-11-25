Kamyonun çarptığı çocuk öldü

ABD 'Seçiciler Kurulu'nda ilk kez bir Türk!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada kamyonun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, olay ilçeye bağlı Şahin Mahallesi D400 karayolunda meydana geldi. H.K'nın kullandığı 01 ZU 53... plakalı kamyon, Veysel Tuncar (10) adlı çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.