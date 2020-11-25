Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Veysel, öldü

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Veysel Tuncar'a, kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Veysel, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şahin Mahallesi yakınlarında D400 yolunda meydana geldi. H.K. yönetimindeki 01 ZU 539 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışırken iddiaya göre aniden yola çıkan Veysel Tuncar'a çarptı. Veysel, kamyonun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Veysel, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Veysel Tuncar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-11-25 19:34:58



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