Başkan Seçer: “MESKİ, hesap kitap yapılmadan yönetilebilecek bir kurum değil”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ’nin bütçesi ile ilgili alınacak kararların kent için büyük önem taşıdığını belirterek, “1 milyar lira bütçesi ve kısa süre içerisinde yatırım programına alınmış projeleri olan, bünyesinde yaklaşık 2 bin 500 insanın çalıştığı, 840 bin aboneye hizmet eden bir kurum, hesap kitap yapılmadan, bütçesinde önemli tahribatlar oluşturacak kararlarla yönetilebilecek bir kurum değildir” dedi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Olağan Genel Kurul Toplantısının ikinci birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakının komisyonda atık su bedelinin yüzde 45’ten yüzde 35’e çekilmesi teklifini değerlendiren Seçer, “Temmuz ayında biz atık su bedelini yüzde 50'den yüzde 45'e düşürmüştük. Şu anda da bu uygulama devam ediyor. Takdir edersiniz ki, 1 milyar lira bütçesi olan ve milyonlarca lira, hatta yıllara sari milyarlarca lira, kısa süre içerisinde yatırım programına alınmış projeleri olan, bunların ödeme planları yapılmış olan, bünyesinde yaklaşık 2 bin 500 insanın çalıştığı, 840 bin aboneye hizmet eden bir kurum, hesap kitap yapılmadan, bütçesinde önemli tahribatlar oluşturacak, eksiler, artılar getirecek kararlarla yönetilebilecek bir kurum değildir. Bu kurumu yönetirken, bu hesapları yapacaksınız” diye konuştu.



“Ben bu kurumu popülizmle nereye kadar götürebilirim?”

2021 tarifesinde suya yeni bir düzenleme yapmadıklarını aktaran Seçer, kendisinin de milletvekilliği yaptığı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görev aldığı dönemde rasyonel olmayan hiçbir kararı onaylamadığını vurguladı. Seçer, “Burada popülizmle bu kurumu yönetemeyeceğimi içinizden birçok arkadaşım bilir. Başta belediye başkanları bilir. Popülizmle nereye kadar götürebilirim ben bu kurumu? Siz belediyelerinizi nereye kadar götürebilirsiniz?” ifadelerini kullandı.

Seçer, siyasi değerlendirmeler ve popülizmle mecliste her konuda önüne engel konulmamasını isteyerek, “Siyasi değerlendirmelerle, popülizmle eğer bu mecliste her konuda benim önüme engel konulacaksa, Mersin kazanmaz, Mersin halkı kazanmaz, Mersin kaybeder, Mersin halkı kaybeder” dedi.



“Burası bir şirket değil. Burası bir kamu hizmeti yapıyor”

İçme suyu yatırımlarından kanalizasyon yatırımlarına, yağmur suyu yatırımlarından atık su arıtma tesisi yatırımlarına kadar birçok alanda 1 milyar liralık projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Seçer, bunun 182 milyon liralık kısmının 2020 yılı içerisinde yapıldığını söyledi. Seçer, 2021 yılı ile beraber art arda kendisine bu projelerden hak edişler geleceğini ve bunları ödemesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Ben paraya ihtiyacım yoksa neden borçlanayım? Sizden borçlanma istedim, belediyem için de istedim, Sular İdaresi için de istedim; ki o zaman faiz oranları da son derece düşüktü. Şimdi faiz oranları aldı başını gitti. Ben her şeyin hesabını ince ayrıntılarla yapmak zorundayım ki, kurumlarımı sağ salim yönetebileyim. Burası benim işletmem değil, milletin kurumları. Burası ticari faaliyet gösteren bir alan değil, bir şirket değil. Burası bir kurum, bir kamu hizmeti yapıyor. Dolayısıyla komisyonda bugün önümüze komisyon raporu olarak gelen bazı düzenlemeler, kurumda dengeleri bozacak, başta bütçe olmak üzere, yatırımlarımızın, uygulamaya aldığımız şu anda imalat halinde olan, 29 noktada devam eden, yılbaşına kadar sayısının 40’a kadar çıkacağı yatırımlarımıza önemli darbe vereceği düşüncesiyle ben size bunları anlatıyorum.”



Bütçe denkliği Cumhur İttifakının oylarıyla bozuldu

Genel kurulda, MESKİ’nin 20212023 Dönemi Bütçe Tasarısı da görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Topkara’nın itirazları nedeniyle bütçe tasarındaki maddeler tek tek oylandı. Bazı meclis üyelerinin pandemi sebebiyle oylamanın tek seferde yapılmasını önermesine rağmen, maddeler ve tablolar isimler okunarak oylandı.

Tasarıda bütçe denkliğiyle ilgili borçlanma, kredi kullanımıyla ilgili madde ve içerisinde borçlanma, likidite amaçlı nakit mevcudu ve borç anaparasının geri ödemesinin yer aldığı finansman tablosu Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedildi. Böylelikle bütçe denkliği bozulmuş oldu.

Diğer maddeler ise Cumhur İttifakı üyelerinin çekimser oyları nedeniyle kabul edildi. Başkan Seçer, tutanaklara geçmesi açısından Belediye Kanunu’nun 62. maddesini okutarak; “Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer” ifadelerine değindi. Seçer, şunları söyledi:

“Bu değişikliklerin gelir azaltıcı ya da gider artırıcı olamayacağı şekilde, yani mali dengeyi bozamayacağı şeklinde de bir hüküm var. Bunu da yüce meclisin bilgilerine sunduktan sonra bütçe kararnamesi üçüncü ve sekizinci maddeleri reddedilmiş, ayrıca finansmanın ekonomik sınıflandırılmasının birinci düzeyi yani üçüncü madde, Likitide Amaçlı Tutulan Nakit Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler, 38 milyon 500 bin TL’lik madde de reddedilmiştir. Bu durumda bütçe, değişiklik yapılarak kabul edilmiştir.”

