Hakan Canan Can: "İstanbulspor galibiyeti ile moral bulduk, özgüven kazandık"

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tarsus idman Yurdu'nda Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da İstanbulspor'u elemenin sevinci yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 10 mağlup ederek 5. tura yükselme başarısı gösteren Tarsus idman Yurdu'nda moraller yerine geldi.

Ligde son 2 haftada aldıkları mağlubiyet ile takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, İstanbulspor'u kupadan eleyerek hayat bulduklarını söyledi.

İstanbulspor galibiyetinden dolayı emeği geçen teknik ekip ve oyuncularını kutladığını kaydeden Basın Sözcüsü Can, şunları ifade etti:

"Kulüp olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ligde son 2 haftada istemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Bu zor ortamda Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile karşılaştık. Zor bir 90 dakikanın ardından 10'lık skor ile bir üst tura yükseldik. Bu galibiyetle kulüp olarak ve de takım halinde moral bulduk, özgüven kazandık. Hayata yeniden döndük. Şimdi önümüzde Kardemir Karabükspor maçı var. Rakibimizi evinde yenerek İstanbulspor galibiyetini daha anlamlı hale getirmek istiyoruz. Teknik ekip ve oyuncu kardeşlerimize güveniyoruz. İstanbulspor galibiyetini Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan ile taraftarlarımıza armağan ediyoruz."

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