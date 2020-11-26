Başkan Seçer, Mersin’deki ‘akıllı kent’ uygulamalarını anlattı Seçer: “MESKİ’de altyapı yazılımını güncelleyerek sistemlerimizle entegre ettik” “Mersin için ‘Yangın Müdahale Riski ve Riskli Bölgeler Haritası’ hazırladık”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’deki ‘akıllı kent’ uygulamalarını anlattı. Seçer, MESKİ’de altyapı sistemi yazılımının güncelleştirilerek sistemle entegre edildiğini belirterek, Mersin için ‘Yangın Müdahale Riski ve Riskli Bölgeler Haritası’nı hazırladıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde ve Harita Bölümü koordinasyonuyla düzenlenen Intercontinental Geoinformation Days (IGD) bilimsel toplantısına video konferans ile katıldı. Başkan Seçer’in yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı ve akademisyenlerin de katıldığı toplantıda, ‘Akıllı Kentler, Akıllı Tarım’, ‘Arazi Yönetimi, Kullanımı ve İmar Uygulamaları, Kentsel Dönüşüm, Kırsal Kalkınma ve Afet Yönetimi’, ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sitemleri’, ‘Uzaktan Algılama ve Fotogrametri’, ‘Kültürel Mirasın Belgelenmesi’ ve ‘Yerel Yönetimlerde Konumsal Hizmetler’ konuları konuşuldu.



“Korona salgını kapsamında ‘Askıda Fatura’ uygulaması başlattık”

Video konferansın açılış konuşmasını yapan ve Mersin’de ‘akıllı kent’ uygulamaları kapsamında yapılan hizmetlere ilişkin konuşan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“İl genelinde 70 adet akıllı kavşak sistemi uygulaması var. Engelli veri tabanını çıkarıyoruz. Bu sayede artık engellilerimizle ilgili her bilgiye dijitalden ulaşılabiliyoruz. Veri tabanına şu an kayıtlı engelli birey sayısı 191 bin 100 kişi. 8 kilometrelik sahil şeridimizde ücretsiz wifi hizmeti sunuyoruz. Yine aynı şekilde KentBis uygulamamız var. Toplu taşıma araçlarımızda uzaktan güvenlik ve hız kontrol sistemi var ve bunun yanında 51 adet de akıllı durak sistemi kurduk. MESKİ, SCADA Sistemine sahip. Yine MESKİ, Akıllı Sayaç Okuma sisteminin pilot uygulaması için de çalışmasını başlattı. Bu akıllı çözümle işçilik maliyetinin ve kayıpkaçak oranının azalmasını bekliyoruz. Korona salgını döneminde en dikkat çekici akıllı şehir uygulamalarımızdan biri ‘Askıda Fatura’ uygulamamızdı. Çağrı merkezinin yenilenmesini sağladık. Bütün kurumların tek çatı altında ‘TEKSİN’ adını verdiğimiz Alo 185 hattıyla özellikle mobil uygulama ile ebelediyecilik faaliyetlerine hız kazandırmış olduk. Belediyelerimize ait kafelerde yemek listesinin karekoddan okunmasını sağlıyoruz.”



“SCADA ile Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu sağlandı”

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak MESKİ’de altyapı bilgi sistemi yazılımını güncelleştirerek sistemlerle entegre haline getirdiklerini kaydeden Seçer, “Bu süreçte 962 kilometre kanalizasyon hattı, 351 kilometre içme suyu hattı, 258 kilometre yağmursuyu hattı, içme suyu depoları, su kaynakları, vanalar, hidrantlar ve oluşan arızaları kayıt altına aldık. Adres ve bilgi sistemi oluşturduk. Mevcut binalar haritalara işlendi. Aboneler ile binalar eşleştirildi. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi entegrasyonunu sağladık. SCADA ile Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonunu da hızlandırdık” dedi.



“Mersin için ‘Yangın Müdahale Riski ve Riskli Bölgeler Haritası’ hazırladık”

Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalara dair de konuşan Seçer, “12 ilçenin imar yolu ağı çizimini gerçekleştirdik. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Kırsal Yol Ağları envanterlerinin sisteme aktarılması çalışmaları devam ediyor. Mersin için ‘Yangın Müdahale Riski ve Riskli Bölgeler Haritası’nı hazırladık. Mersin için ‘Nüfus Yoğunluk Haritası’ hazırlandı. Mersin’in NüfusMesken Yoğunluk Haritası çalışmalarımız ise devam ediyor. İmar uygulama alanlarının sisteme aktarılması yönündeki çalışmalarımız da sürüyor” diye konuştu.

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