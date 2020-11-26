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MESKİ, Tömük ve Arpaçbahşiş’e 65,5 kilometre içme suyu hattı yapıyor

İHA

MESKİ, Tömük ve Arpaçbahşiş’e 65,5 kilometre içme suyu hattı yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu şebeke yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında Erdemli ilçesi Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerine 65,5 kilometre yeni içme suyu hattı yapımına başladı.
Kentin nüfus artış oranını göz önünde bulundurarak altyapı güçlendirme ve genişletme çalışmalarına devam eden MESKİ Genel Müdürlüğü, Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinde çalışmalara başladı. Bu çalışmalarla iki mahalleye 65 bin 490 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı kazandırılacak. Yapılacak içme suyu şebeke rehabilitasyonu ile mahalle sakinlerine ulaşacak kaliteli içme suyu hattı, bölgeye uzun yıllar boyunca hizmet edecek.
MESKİ’nin yatırım tutarı 13 milyon 307 bin lira olan yapım işi kapsamında, toplam 65 bin 490 metre içme suyu şebeke imalatı ile 10 adet vana odası, 10 adet tahliye odası, 25 metre dere geçişi, 30 metre askıda köprü geçişi, 115 metre karayolu altından yatay delgi metodu ile geçiş ve 800 adet abone bağlantısı yapılacak. 2021 yılı sonunda tamamlanması öngörülen imalatların ardından Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinin içme suyu sorununa son verilecek.
MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hazırlanan yatırım programları doğrultusunda içme suyu şebeke hatlarının yenilenmesi için proje çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir. Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinde, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu boru hatlarını yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Vatandaşlara içme suyu hizmeti vermek için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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