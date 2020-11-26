Artistik cimnastikte millilerin tek hedefi madalya



Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) ARTİSTİK Cimnastik Genç ve Büyük Erkekler milli takımları, Avrupa Şampiyonası için son hazırlık kampına Mersin'de başladı. Millilerin hedefi şampiyonayı madalya ile tamamlamak.

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan ve 22 Kasım-04 Aralık tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek 'Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Genç ve Büyük Erkekler Milli Takım Hazırlık Kampı', Mersin'de başladı. 9 büyük, 7 genç 16 sporcu; 6 antrenör, 2 masör ve 1 fizyoterapist olmak üzere 25 kişilik kafile ile son hazırlık kampına başlayan Artistik Cimnastik Genç ve Büyük Erkekler milli takımlarında hedef, 09-20 Aralık tarihlerinde Mersin'in ev sahipliğinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar almak. 16 kişilik aday kadro ile Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başlayan milli takımlarda seçmeler kamp döneminde yapılacak.

'TAKIM OLARAK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, "Kamp ortamı şu an gayet iyi. Takım olarak çok iyiyiz. Teknik ekip olarak zaten iyi hazırlandık. Bu kamp süreci son düzeltme ve temizleme antrenmanı olacak. En rahat ve en güzel seriyi sunmak için küçük rötuşlar yapacağız. Kamp sürecini bu şekilde geçireceğiz. Pandemi nedeni ile katılımcı ülke sayısı, diğer şampiyonalara göre çok daha az. Yaklaşık 19 ülke katılacak. 60'ı geçkin sporcu grubu olacak. Katılacak ülkelere baktığımız zaman Türkiye'yi zorlayacak Ukrayna takımı gözüküyor. Burada hedefimiz takım olarak iyi bir derece elde edip, şampiyon olmak" dedi.

'TAKIM OLARAK GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ'

Takım kaptanı Ümit Şamiloğlu da, "Biz şampiyonaya hazırız. Mersin bizim için özel bir salon. 2013'te Akdeniz Oyunları ile başladık. O günden bu güne, bu güzel salon hep şampiyonluklar yaşadı. Birçok madalya ile Avrupa Şampiyonası'nın biteceğine inanıyoruz. Takım olarak da güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

'ŞAMPİYON OLACAK POTANSİYELE SAHİBİZ'

2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanan İbrahim Çolak ise "Yarışmada bireysel olarak hedeflerimiz çok büyük. Aynı zamanda takım olarak da bir hedefimiz var. Bunu başarabilecek potansiyeldeyiz. Sadece her zaman yaptığımız şeyi bir kere daha yarışmada yaparsak, takım olarak çok güzel sonuçlar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mersin'in ev sahipliğinde 22 Kasım-04 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya 21 ülkeden 88 kadın, 128 erkek toplam 216 sporcu katılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salonun genel görüntüsü

-Sporcuların görüntüleri

-Kulplu beygirdeki çalışmalardan genel ve detaylar

-Halka çalışmalarından genel ve detaylar

-Yılmaz Göktekin ile röp

-Ümit Şamiloğlu ile röp

-İbrahim Çolak ile röp

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN

2020-11-26 12:51:47



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