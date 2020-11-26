Artistik Cimnastik Milli Tak\u0131m\u0131, Avrupa \u015fampiyonas\u0131 \u00f6ncesi son haz\u0131rl\u0131k kamp\u0131na Mersin de girdi. G\u00fcnde \u00e7ift idman yaparak \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay Mersin de yap\u0131lacak \u015fampiyonaya haz\u0131rlanan milliler, tak\u0131m halinde \u015fampiyon olmak istiyor. Artistik Cimnastik Milli Tak\u0131m\u0131, 920 Aral\u0131k ta Mersin de d\u00fczenlenecek 2020 Avrupa \u015eampiyonas\u0131 \u00f6ncesi son haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 yap\u0131yor. \u00dcmit \u015eamilo\u011flu, Ferhat Ar\u0131can, Ahmet \u00d6nder, \u0130brahim \u00c7olak, Yunus Emre G\u00fcndo\u011fdu, Mustafa Arca ve Sercan Demir in de aralar\u0131nda bulundu\u011fu milli sporcular, Mersin Cimnastik Salonu nda antren\u00f6rler e\u015fli\u011finde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. 3 g\u00fcnd\u00fcr Mersin de kampta olan milliler, hakemler g\u00f6zc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcnde yar\u0131\u015fmalar da yaparak, performanslar\u0131n\u0131 kontrol ediyor. Ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri \u00e7al\u0131\u015fmalarla g\u00f6z dolduran ayy\u0131ld\u0131zl\u0131lar, \u015fampiyona da tak\u0131m halinde birinci olmak istiyor. G\u00fcltekin: Tak\u0131m olarak \u015fampiyon olmak istiyoruz Kamp \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Antren\u00f6r Y\u0131lmaz G\u00f6ktekin, haz\u0131rl\u0131klar\u0131n iyi ge\u00e7ti\u011fini belirterek, Yar\u0131\u015fman\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 ortamda antrenman yapmam\u0131z \u00e7ok g\u00fczel. Di\u011fer kafilelerle \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftadan itibaren gelecekler. Kamp ortam\u0131 \u00e7ok iyi. Tak\u0131m olarak iyiyiz. Kamp s\u00fcreci son r\u00f6tu\u015flar\u0131 d\u00fczeltme antrenmanlar\u0131 diyebiliriz. Bu kamp s\u00fcrecini bu \u015fekilde ge\u00e7irece\u011fiz. Pandemi nedeniyle kat\u0131lacak \u00fclke say\u0131s\u0131 burada di\u011fer Avrupa \u015fampiyonalar\u0131na g\u00f6re \u00e7ok az olacak. Kat\u0131lacak \u00fclkelere bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman T\u00fcrkiye yi zorlayacak bir Ukrayna g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Tabii burada bizim hedefimiz tak\u0131m olarak iyi bir derece elde edip, \u015fampiyon olmak. Tak\u0131m\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda da bireysel anlamda \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc sporcular\u0131m\u0131z var. Bu sporcular\u0131m\u0131zdan da alet finallerinde birden \u00e7ok madalya beklentimiz var. Tabii ki bu bir yar\u0131\u015fma. Her zaman iyi bir seriyi sunan madalyaya sahip oluyor. Ancak bunun haz\u0131rl\u0131klar\u0131na da bu kamp s\u00fcrecinde yap\u0131yoruz dedi. Tokyo Olimpiyatlar\u0131 na tak\u0131m olarak gidemediklerine vurgu yapan G\u00f6ktekin, Art\u0131k bir sonraki olimpiyatlara haz\u0131rlanaca\u011f\u0131z. \u00c7\u00fcnk\u00fc onlar\u0131n tak\u0131m ve bireysel elemeleri ayr\u0131 oluyor. Biz bireysel olarak 3 tane erkek sporcumuz ile kotam\u0131z\u0131 ald\u0131k. Normal \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay yap\u0131lacak Avrupa \u015fampiyonas\u0131 da kota yar\u0131\u015fmas\u0131yd\u0131. Ancak pandemi dolay\u0131s\u0131yla tak\u0131mlar\u0131n hepsi gelmemesinden kaynakl\u0131 bu Avrupa \u015fampiyonas\u0131nda kota verilmeyecek. Bir sonraki yap\u0131lacak Avrupa \u015fampiyonas\u0131nda bir sporcumuzun daha kota alma \u015fans\u0131 olacak. Olimpiyatlara bireysel olarak madalya alarak gitti\u011fimiz i\u00e7in hedefimiz ve beklentimiz tabii ki y\u00fcksek. Bunun i\u00e7in elimizden gelen her \u015feyi yap\u0131yoruz diye konu\u015ftu. \u00c7olak: Tak\u0131m olarak madalya alma \u015fans\u0131m\u0131z \u00e7ok y\u00fcksek Milli sporcu \u0130brahim \u00c7olak ise 3 g\u00fcnd\u00fcr \u00e7ok iyi antrenmanlar yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki ay ger\u00e7ekle\u015fecek \u015fampiyonada bireysel olarak hedeflerinin \u00e7ok b\u00fcy\u00fck oldu\u011funu vurgulayan \u00c7olak, Ancak tak\u0131m olarak da hedefimiz var. Bunu da ba\u015farabilecek potansiyeldeyiz. Sadece her zaman yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015feyi bir kere daha yar\u0131\u015fmada yaparsak bence tak\u0131m olarak \u00e7ok g\u00fczel sonu\u00e7lar elde edece\u011fiz. Bu kamp\u0131 da zaten onun i\u00e7in yap\u0131yoruz. \u015eampiyonada bireysel olarak \u00f6zellikle halka aletinde madalya almak istiyorum. Biraz sakatl\u0131\u011f\u0131m var ama yar\u0131\u015f\u0131rsam tak\u0131m\u0131m i\u00e7in halka ve paralel aletinde yar\u0131\u015faca\u011f\u0131m. 2019 y\u0131l\u0131n\u0131 d\u00fcnya \u015fampiyonu olarak bitirdim ve bu Avrupa \u015fampiyonas\u0131nda da en iyisini istiyorum. Kendimi \u00e7ok iyi geli\u015ftirmek istiyorum. Bireysel olarak hedefim bu ama tak\u0131m olarak da madalya alma \u015fans\u0131m\u0131z \u00e7ok y\u00fcksek \u015feklinde konu\u015ftu. \u015eamilo\u011flu: Biz \u015fampiyonaya haz\u0131r\u0131z \u00dcmit \u015eamilo\u011flu da \u015fampiyonaya tak\u0131m olarak haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek, Avrupa \u015fampiyonas\u0131 may\u0131s ay\u0131nda yap\u0131lacakt\u0131 ve biz o d\u00f6nem 3 ay zaten haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131k ancak ertelendi. Bu s\u00fcre\u00e7ten sonra bizim b\u00fct\u00fcn ekip online da olsa \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam etti. Bak\u00fc de olan Avrupa \u015fampiyonas\u0131 Mersin e devrolunca biz zaten haz\u0131rd\u0131k ama bu bizim i\u00e7in ayr\u0131 bir motivasyon kayna\u011f\u0131 oldu. Mersin bizim i\u00e7in \u00f6zel bir salon. Bu g\u00fczel salonda s\u00fcrekli \u015fampiyonluklar ya\u015fad\u0131k. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki \u015fampiyonada bir\u00e7ok madalya alaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yorum. Tak\u0131m olarak da g\u00fczel \u015feyler yapaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yorum. Yani tak\u0131m olarak ya alt\u0131n yada g\u00fcm\u00fc\u015f madalya alaca\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum ifadelerini kulland\u0131. Art\u0131k aktif spor hayat\u0131n\u0131n sonuna geldi\u011fini dile getiren \u015eamilo\u011flu, Marttaki d\u00fcnya kupas\u0131 ve may\u0131s ay\u0131nda yap\u0131lacak Avrupa \u015fampiyonas\u0131 benim son yar\u0131\u015fmalar\u0131m olacakt\u0131. Ancak 2 si de ertelenince \u015fimdi bu Avrupa \u015fampiyonas\u0131 ve d\u00fcnya kupas\u0131n\u0131 da bitirip, ondan sonra cimnasti\u011fe veda zaman\u0131 geldi. \u015eu anda 40 ya\u015f\u0131nday\u0131m. Bu ya\u015fta halen d\u00fcnyan\u0131n en iyi erkek cimnastik\u00e7isiyim. Aktif sporculu\u011fum devam ediyor ama art\u0131k sonuna geldim. Tabii beni tatmin eden \u015fey; 40 ya\u015f\u0131nda halen alt\u0131n madalya kazan\u0131yorum. O y\u00fczden bu i\u015fi zirvede b\u0131rak\u0131p, T\u00fcrk sporuna hizmetimiz devam edecek dedi. Mersin in ev sahipli\u011finde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek \u015fampiyonaya, 21 \u00fclkeden 88 kad\u0131n, 128 erkek olmak \u00fczere 216 sporcunun kat\u0131lmas\u0131 bekleniyor.