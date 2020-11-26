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Perakende sektöründe birleşme sinyali MTSO 7 No’lu Perakende Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Meclis üyeleri, sektörde yaşanan sorunların, maddi manevi tüm olanakların birleştirilip, birlikte hareket edilebilmesiyle çözülebileceği görüşünde

İHA

Perakende sektöründe birleşme sinyali MTSO 7 No’lu Perakende Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Meclis üyeleri, sektörde yaşanan sorunların, maddi manevi tüm olanakların birleştirilip, birlikte hareket edilebilmesiyle çözülebileceği görüşünde

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 7 No’lu Perakende Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Meclis üyeleri, sektörde yaşanan sorunların, maddi manevi tüm olanakların birleştirilip, birlikte hareket edilebilmesiyle çözülebileceği görüşünde.
MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 7 No’lu Perakende Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Meclis üyeleri, sektörde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Ulusal zincir marketlerin mağaza sayısını artırarak hızla büyümesi ve sattıkları ürün çeşitlerini artırmaları nedeniyle yerel marketlerin yaşadığı sıkıntıları anlatan meclis üyeleri, buna pandemi süreciyle birlikte eklenen online alışveriş olanaklarının sektör üzerine etkilerini değerlendirdi. Bu sürecin önümüzdeki günlerde artarak ilerleyeceği görüşünde birleşen meclis üyeleri, sorunlara çözüm için birlikte hareket etmenin önemine değindi.
“Ortak online platform oluşturulabilir”
MTSO 7 No’lu Komite Meclis Üyesi İshak Mehmet Hasancaoğlu, pandemiyle hızlı bir dijitalleşme sürecinin başladığını, tüketicilerin alışveriş algısının da değiştiğini belirtti. Tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına zincir mağazalar yanında yeni perakende eticaret oyuncularının gıda sektörüne girmesiyle bir format savaşı başladığını anlatan Hasancaoğlu, "Çevirim içi market uygulamaları şu anda en güncel projeler arasında. Maalesef zaten birçoğu kapanma eğiliminde olan mahalle aralarında belli bir lokasyondaki evlere paket servisi yaparak ayakta durmaya çalışan küçük marketlerimiz, tüketici tercihinin değişmesiyle kapanma noktasına geldi. Önümüzdeki süreçte geleneksel gıda perakendeciliğinde zaten yaşadığımız maliyet, ürün fiyat rekabeti gibi sorunlar yerine bu platformlarda yine fiyat rekabet güçlüğü, talep karşısında operasyonel yetersizlik ve depo gibi altyapı eksiğinden kaynaklı birçok noktaya ulaşamama sorunu yaşanacak. Güçlü sermayeye sahip perakende firmalarının henüz çok başında olduğu ve birçok platformun şu an için belli şehirlerde bu operasyonları yürüttüğü günümüzde, yerel marketler olarak bir araya gelip ortak bir online alışveriş platformu oluşturup, kolay kullanım tasarlayarak gücümüzü birleştirip şehrimizin her bölgesinde tüketicilerimize ulaşabilme yeteneğimizi bugünden geliştirmeliyiz" dedi.
“KDV uyumsuzluğu ciddi sorun”
MTSO 7 No’lu Meclis Üyesi Şemsettin Bayar, sektörün iki önemli sorunu bulunduğunu belirtip bunlardan birinin ürünün giriş çıkışı sırasında yaşadıkları KDV sorunu, diğerinin kontrolsüz çoğalan indirim marketler olduğunu söyledi. KDV’de oranların eşitlenmesini beklediklerini anlatan Bayar, indirim marketlerle mücadele için de bir takım standartlar getirilmesini istediklerini vurguladı. Aynı cadde üzerinde gelişigüzel market açılmaması gerektiğine değinen Bayar, petrol istasyonlarında olduğu gibi marketler arasında da belli bir mesafe gözetilmesinin önemini anlattı. Aynı zamanda market açılacak alanda nüfus yoğunluğuna bakılması gerektiğini de kaydeden Bayar, “İndirim marketlerin sayısı arttıkça işsizlik artıyor. Bu soruna biran önce müdahale edilip standart getirilmeli” ifadelerini kullandı.
Yaşadıkları sorunları gür bir sesle anlatma yanında ayakta kalabilmek adına maddi manevi güç birliğine gidilerek yerelde güçlü çalışmalara imza atılmasının önemine de değinen Bayar, “Bugüne kadar yaşadığımız sorunları defalarca anlatıp istediğimiz hızda sonuç alamadığımıza göre, kendimizi koruyacak farklı adımlar atmalıyız. Sektör olarak bir araya gelip güç dengelerini iyi koruyup, oluşturulacak sağlam bir anayasa ile yolumuza hep birlikte devam etmeliyiz” değerlendirmesini yaptı.
“KDV’lerin eşitlenmesini istiyoruz”
MTSO 7 No’lu Komite Meclis Üyesi Hayri Topçu da birlikte hareket edilmesinin önemine dikkat çekti. Bu birlikteliğin yalnızca operasyonel açıdan fayda getirmeyle kalmayıp, ortak alımlar yapılması halinde girdi maliyetlerini azaltıcı bir unsura dönüşebileceğini de aktaran Topçu, sektör olarak mutlaka bu çalışmaya ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.
Ardından bir diğer sorun olarak KDV uyumsuzluğuna değinen Topçu, şöyle devam etti; "Sektörümüzde zeytin, zeytinyağı, bakliyat, sebze meyve gibi birçok üründe KDV’ler girişte yüzde 1, çıkışta ise yüzde 8. Bu durumda satışlarda en azından yüzde 7 KDV farkını fiyatlara yansıtmak durumunda kalıyoruz. Bu durum bizi müşteri ile karşı karşıya getiriyor. Çoğu zaman çaresiz kalıp ne diyeceğimizi bilemiyoruz.”
KDV’de herhangi bir indirim talepleri bulunmadığını belirten Topçu, eşitlenmesini istediklerini söyledi. Aynı zamanda kayıt dışı işletmelerden de şikayetçi olan Topçu, “Maalesef her köşe başında kayıt dışı market, manav sayısı artmaya başladı. Bu işletmelerle mücadele ciddi bir sorun” diye konuştu.

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