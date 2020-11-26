İçel İdmanyurdu'nda 4 koronavirüs vakası

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MİSLİ.com 3'üncü Lig ekibi İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ve 2 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 11'inci haftada deplasmanda Çarşambaspor ile karşılaşacak İçel İdmanyurdu'nda, 2 futbolcu ile 2 idari kadro personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüp tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Çarşambaspor ile oynayacağımız maç öncesi oyuncularımız, teknik heyetimiz, personelimize dün yapılan koronavirüs testleri sonuçlanmış, 2 futbolcumuz ve 2 idari kadro personelimiz olmak üzere 4 pozitif vakaya rastlanmıştır. Oyuncularımız ve idari kadro personelimizin tedavi protokolü ve karantina izolasyon süreci başlamıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2020-11-26 17:33:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.