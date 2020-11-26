İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

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Misli.com 3. Lig takımlarından İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcu ile 2 idari personelin Covid19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım tarihinde deplasmanda Çarşambaspor ile oynayacak karşılaşma öncesi İçel İdmanyurdu futbol takımı oyuncuları, teknik ekibi ve personeline Covid19 testi uygulandı. Sporculardan ikisi ile iki idari personelin Covid19 testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan 4 kişi karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.

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