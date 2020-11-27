PKK'nın kuruluşunu bahane edip, eylem yapacaklardı Mersin'de terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü dolayısıyla eylem yapmaya hazırlanan 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'de jandarma ekipleri, silahlı terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü dolayısıyla eylem yapmaya hazırlanan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 27 Kasım örgütün sözde kuruluş yıldönümü dolayısıyla eylem ve etkinliklerde bulunabilecek 4 kişi tespit edildi. Şahısların Tarsus ilçesindeki ikametlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.