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(Özel) Onlar artık hayvanların bir numaralı koruyucusu Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli 3 polis memuru, gün boyu gerçekleştirdikleri denetimler ve gelen ihbarlarla can dost hayvanları korumak için canla başla mücadele ediyor Ekip, işkence, eziyet, kötü muamelenin önüne geçmenin yanı sıra hastalanan, kazada yaralanan her hayvanın da imdadına koşuyor

İHA

(Özel) Onlar artık hayvanların bir numaralı koruyucusu Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli 3 polis memuru, gün boyu gerçekleştirdikleri denetimler ve gelen ihbarlarla can dost hayvanları korumak için canla başla mücadele ediyor Ekip, işkence, eziyet, kötü muamelenin önüne geçmenin yanı sıra hastalanan, kazada yaralanan her hayvanın da imdadına koşuyor

– Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli 3 polis memuru, artık hayvanların bir numaralı koruyucusu oldu. Gün boyu gerçekleştirdikleri denetimler ve gelen ihbarlarla can dost hayvanları korumak için canla başla çaba harcayan polisler, işkence, eziyet, kötü muamelenin önüne geçmenin yanı sıra hastalanan, kazada yaralanan her hayvanın da imdadına koşuyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından hayvan haklarının korunması için emniyet ve jandarma bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 aydır görevde. Ankara’da aldıkları eğitimin ardından 81 ilde temmuz ayı ortalarında göreve başlayan 260 polisten 3’ü de Mersin’de hayvanların hakları için mücadele ediyor.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde 20 Temmuz’da kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine gönüllü olarak geçen polisler Murat Emre Doğan, Tuncel Ağba ve Hakan Yavuz, hayvanlarla ilgili her türlü olaya müdahale ederek, can dostların hakları olan yaşam koşullarını sağlamak için çaba harcıyor. Kendilerine tahsis edilen özel araçla Mersin’i karış karış gezen hayvan dostu 3 polis memuru, hayvan ihlalleri, hayvanlara yapılan eziyetler, işkenceler ve kötü davranışları engellemek için mücadele ediyor. Denetimlerinde vatandaşları hem uyaran hem bilgilendiren polisler, gelen ihbarları da anında değerlendirerek, zor durumda olan hayvanların yardımına koşuyor, sokak hayvanlarını gönüllü olarak besliyor.
Bugüne kadar birçok hayvana dokunan ekip, dere kenarında biri ölmek üzere olan 3 ata, araca bağlanmış halde sürüklenen gebe bir eşeğe, açlıktan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bahçesine düşen bir baykuşa, cinsel istismara uğrayan bir köpeğe müdahale ederek yeniden yaşama bağlanmalarını sağladı.

“Görevimizi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz”
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri 30 yaşındaki Murat Emre Doğan, görevleri ve bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Ziraat mühendisliği mezunu ve aynı zamanda laborant veteriner sağlık teknikerliği öğrencisi olan Büro Amiri Doğan, birlikte çalıştığı diğer iki arkadaşının da orman mühendisliği ve coğrafya öğretmenliğinden mezun olduklarını söyledi. Çevreyle yakından ilgili olduklarını belirten Doğan, “Çevreye duyarlılığımız fazla olduğu ve hayvanlara karşı duyarlı olduğumuz için bu birimin açılmasından hem mutluluk duyduk hem severek yapabileceğimiz bir iş olduğunu düşündüğümüz için birime başvuru yaptık. Şu anda da hakkıyla yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Amacımız, hayvana yönelik işkencelerin azaltılması”
Hayvana yönelik şiddetin özellikle sosyal medyada çok fazla yankı bulduğunu, vatandaşların da hayvana yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çabaların yetersiz olduğunu düşündüklerini dile getiren Doğan, “Birimimizin kurulmasındaki temel amaç da hayvana yönelik işkencelerin azaltılması, ıstırapların önlenmesi, refah seviyesi içinde yaşayabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması ile gerekli adli ve idari işlemlerin birimimiz tarafından yürütülmesi. Hayvana yönelik işkence, aç, susuz bırakma, sokağa atma veya uzun süre güneş altında bırakma, trafikte hayvana çarpıp kaçma gibi konularla ilgili işlemleri yürütüyoruz. Aynı zamanda pitbull, dogo, japanese, toso gibi tehlike arz eden hayvanlara el koyma ve sahiplerine idari para cezası yazma işlemlerini yapıyoruz. Bugüne kadar toplam 13 şahsa 17 idari işlem yaptık ve 100 bin lira civarında para cezası uyguladık” diye konuştu.

“HAYDİ uygulamamızdan bugüne kadar yaklaşık 350 ihbar aldık”
Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını da anlatan Doğan, vatandaşların bunu mobil uygulaması olarak telefonlarına indirebildiklerini söyledi. “Bu uygulamamızdan şimdiye kadar yaklaşık 350 ihbar aldık” diyen Doğan, bir o kadar da 155 üzerinden gelen ihbarlar olduğunu anlattı. Doğan, “Vatandaşlarımız HAYDİ uygulamasını indirdikten sonra video veya fotoğrafla ihbarlarda bulunabiliyorlar. İhbarlar kayıtlı kaldığı için fotoğraflı veya videolu ihbarlara müdahale etmemiz daha etkin oluyor. Bu konuda kesinlikle uygulamayı indirmelerini öneriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden tüm ihbarlara gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
Birimlerinin bir de maskotu olduğunu belirten Doğan, bir hafta önce sokağa atılmış vaziyette buldukları minik tavşanın da artık ailelerinin bir bireyi olduğunu vurguladı.

“Vatandaşlarımızdan aldığımız tepkiler bizi mutlu ediyor. Daha fazla çalışmak istiyoruz”
Vatandaşların kendilerini gördüklerinde önce şaşırdıklarını, daha sonra da hayvanlar adına sevindiklerini dile getiren Doğan, “Vatandaşlardan aldığımız tepkiler gayet güzel, bizi mutlu ediyor. Bundan dolayı daha fazla çalışmak istiyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle vatandaşlara çok fazla ulaşamadığımız yerler oluyor. Bununla alakalı da yerel hayvan koruma görevlileri, mahalli idareler ya da belediye görevlileri ile işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.

“Çok sevdik”
Gönüllü olarak birime geçen 25 yaşındaki Tuncel Ağba da hayvan sevgisinin çok farklı bir duygu olduğunu söyledi. Ağba, “Görevi çok sevdik, çünkü özellikle kediler, köpekler bizim hep iç içe olduğumuz hayvanlar. Sivilken gördüğümüz, vicdanımızı sızlatan zor durumdaki hayvanlara artık hızla müdahale edebiliyoruz” diye konuştu.

“Aracımız özel olarak tasarlandı”
Birimin özellikle hayvansever ve çevreci polislerden oluşturulduğunu ifade eden 30 yaşındaki Hakan Yavuz ise birime tahsis edilen aracın da özel olarak dizayn edildiğini belirterek, şunları söyledi:
“Aracımız arazi şartlarına daha uygun. Ayrıca hayvan taşıma özelliği de var. Özellikle yaralı, bakıma muhtaç hayvanlar olduğunda acil müdahalede aracımızı kullanıyoruz. Özel aparatlarımız var, ayrıca arka kısımda havalandırma sistemi var. Hayvanın hem stres olmaması hem havasız kalmaması için özel olarak tasarlanmış bir araç.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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