Arı kovanı hırsızları yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arı kovanı hırsızları yakalandı

İHA

Arı kovanı hırsızları yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde arı kovanı çaldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin 2 farklı bölgesinden 70 arı kovanı çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, ilçe merkezinde bulunan ve arıcılık faaliyetlerine yönelik malzeme satışı yapan bir işletmeden 2 şahsın son zamanlarda sık sık alışveriş yaptığı, bu şahısların çevrede arıcılık faaliyeti yapan diğer arıcılar tarafından tanınmadığı, ayrıca şahısların İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarında arıcılık yaptığına dair bilginin bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine şahısları bir süre takip eden ekipler, ardından adreslerine yaptıkları operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalınan 70 arı kovanı ele geçirildi.
Arı kovanları sahiplerine teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seçer: “Borcumuzu 2,2 milyar liradan 1,6 milyar liraya düşürdük” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında yaptığı sunumda, hayata geçirdikleri hizmetleri anlatarak, pandemi ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen 2020’de toplam 704,9 milyon lira bedelli 144 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi Seçer: “144 projeyi 1 TL dahi banka borcu kullanmadan yaptık”
YEREL HABERLER Seçer: “Borcumuzu 2,2 milyar liradan 1,6 milyar ...
Zorla fuhuş yaptıranlara 'çanta' operasyonu: 24 gözaltı Mersin’de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam edilirken, işlemleri biten 8’i kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi Şüphelilerin kadınları pazarlarken ‘çanta’ şifresini kullandıkları, bazı kadınlarla nikah kıydıkları ve aralarında kadın transferleri yaptıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Zorla fuhuş yaptıranlara 'çanta' operasyonu: 24 ...
(Özel) Onlar artık hayvanların bir numaralı koruyucusu Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli 3 polis memuru, gün boyu gerçekleştirdikleri denetimler ve gelen ihbarlarla can dost hayvanları korumak için canla başla mücadele ediyor Ekip, işkence, eziyet, kötü muamelenin önüne geçmenin yanı sıra hastalanan, kazada yaralanan her hayvanın da imdadına koşuyor
YEREL HABERLER (Özel) Onlar artık hayvanların bir numaralı ...
Mersin'de PKK operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK operasyonu: 4 gözaltı
PKK'nın kuruluşunu bahane edip, eylem yapacaklardı Mersin'de terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü dolayısıyla eylem yapmaya hazırlanan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER PKK'nın kuruluşunu bahane edip, eylem ...
Doç. Dr. Ayas'tan 'aslan balığı' uyarısı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ayas'tan 'aslan balığı' uyarısı
İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcunun Covid-19 testi ...
Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara kalkıştı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara ...
İçel İdmanyurdu'nda 4 koronavirüs vakası
YEREL HABERLER İçel İdmanyurdu'nda 4 koronavirüs vakası
Erdemli'de eğitim konulu fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Erdemli'de eğitim konulu fotoğraf yarışması
Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara kalkıştı (2)
YEREL HABERLER Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara ...
Perakende sektöründe birleşme sinyali MTSO 7 No’lu Perakende Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Meclis üyeleri, sektörde yaşanan sorunların, maddi manevi tüm olanakların birleştirilip, birlikte hareket edilebilmesiyle çözülebileceği görüşünde
YEREL HABERLER Perakende sektöründe birleşme sinyali MTSO 7 No’lu ...
Toroslar´da kış şartlarında bal sağımı
YEREL HABERLER Toroslar´da kış şartlarında bal sağımı
Vali Su: “Ev ziyaretlerini bir müddet askıya almalıyız”
YEREL HABERLER Vali Su: “Ev ziyaretlerini bir müddet askıya ...
Sırt çantası ve iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Sırt çantası ve iç çamaşırında uyuşturucu ele ...
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi son hazırlık kampına Mersin'de girdi
YEREL HABERLER Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa ...
İç çamaşırında uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Mersin polisi, şehirlerarası bir otobüste şüpheli 2 şahıs üzerinde yaptığı aramada 760 gram esrar ele geçirdi Şahıslardan birinin 345 gram esrarı iç çamaşırında saklaması şaşırttı
YEREL HABERLER İç çamaşırında uyuşturucu sevkiyatı polise ...
Artistik cimnastikte millilerin tek hedefi madalya
YEREL HABERLER Artistik cimnastikte millilerin tek hedefi madalya
Mersinliler 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' ile yüzme öğrenecek
YEREL HABERLER Mersinliler 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' ile ...
Belediyeler kadına yönelik şiddete tweet zinciri ile dikkat çekti
YEREL HABERLER Belediyeler kadına yönelik şiddete tweet zinciri ile ...
Toroslar'da şiddete sıfır tolerans
YEREL HABERLER Toroslar'da şiddete sıfır tolerans
Mezitli Belediyesi çalışanlarından şiddete karşı turuncu maske
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi çalışanlarından şiddete karşı ...
Üretici kadınlar haklarını hatırladı
YEREL HABERLER Üretici kadınlar haklarını hatırladı
MESKİ, Tömük ve Arpaçbahşiş’e 65,5 kilometre içme suyu hattı yapıyor
YEREL HABERLER MESKİ, Tömük ve Arpaçbahşiş’e 65,5 kilometre içme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X