Başkan Seçer: “Vatandaşlarımıza karşı vicdanım rahat”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer: “Vatandaşlarımıza karşı vicdanım rahat”

İHA

Başkan Seçer: “Vatandaşlarımıza karşı vicdanım rahat”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, planladıkları yatırımların Mersin’e artı değer katacağını belirterek, meclis üyelerinin siyasi değil, Mersin’in ortak paydasını düşünerek karar vermesi gerektiğini söyledi. Seçer, “Benim Allah katında da hukuk karşısında da bana destek verip, beni başkan seçen hangi görüşten olursa olsun vatandaşlarımızın karşısında vicdanım rahat” dedi.
Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının üçüncü birleşiminde yatırımları anlattı. Planladıkları yatırımları vatandaşların da meclis üyelerinin de takip edip, denetlemesi gerektiğini belirten Seçer, “Biz de ‘borçlanma aldık, borçlanma almadık, şu oldu, bu oldu’ hiç bir kılıfa, gerekçeye sığınmayacağız. Biz bunları gerçekleştireceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Biz bunları gerçekleştirirken, biz kavramı içerisinde meclisin de olması gerekiyor; burada alınan kararların siyasi olmaması lazım. Doğruysa, memleket adına doğru işler yapılıyorsa, başkan iyi işler yapıyorsa, Başkan parayı akılcı kullanıyorsa, israf etmiyorsa herkes destek olmalı. O zaman Mersin kazanır” diye konuştu.

“Talep edilen yol ve caddeleri imkanlarımızı sonuna kadar kullanıp yapmak istiyoruz”
Seçer, köprü ve katlı kavşak projelerini de içeren üst yapı çalışmalarının maliyetinin 77 milyon 319 bin lira olduğunu belirterek, 2021 yılında Yol Bakım Onarım Dairesi tarafından yapılacak olan tüm imalat ve hizmet alımlarının maliyetinin 423 milyon 800 bin lira olacağını anlattı. Vatandaşların talepleri doğrultusunda cadde ve yolların yapımı konusunda hangi kurumun alanında olduğuna bakmaksızın imkanlar dahilinde çalışma yürütebileceklerini ifade eden Seçer, “Bu merkezde ana caddelerimizdir, üreticilerimizin kullandığı yollardır, arazi yollarıdır, bize aittir, değildir, toplumumuzun bizden talep ettiği yollar, caddeler. Bize ait olsun, olmasın imkanlarımızı sonuna kadar kullanıp yapmak istiyoruz. 2021 yılı da bu açıdan önemli olacak. 139 yeni araç aldık. Bunların önemli bir kısmı teslim edildi. Diğer kalanı da peyderpey bize teslim ediliyor. Bunun içerisinde greyder, silindir, robot yama makinesi, kamyon, ne arasanız var. Hem kendi yol ve asfalt dairemiz hem de bazı bölgelerde ihaleler vasıtasıyla yoğun bir çalışma yılı geçirmeyi planladık” ifadelerini kullandı.

“2021 yılı içerisinde Erdemli Halini tamamlamak istiyoruz”
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde yürütülecek çalışmalarla ilgili de bilgi veren Seçer, “Üst yapı çalışmaları, hizmet tesisleri, mezarlıklar, parklar, sosyal tesisler için 20 milyon lira pay ayırdık. Erdemli Halini tamamlayacağız. Başkanın da yardımını alarak mutabakatı sağladık. Aralık ayı başında Erdemli alt meclisinden 15 dönümlük bir alan var bize devredilmesi gereken, onun devrini yaptıktan sonra hiçbir engelimiz yok. Revize projemiz de tamamlandı. Sadece şu anda meclis kararını bekliyoruz. Gelir gelmez ihaleye çıkacağız ve çok kısa bir süre içerisinde 2021 yılı içerisinde Erdemli Halini tamamlamak istiyoruz” dedi.

“Üst yapı çalışmalarının bize yatırım maliyeti 440 milyon lira”
İmar alanında yapılacak çalışmaların detaylarını meclis üyeleri ile paylaşan Seçer, şunları söyledi:
“Toroslar’da toplu taşıma yerleşkesi işimiz 2021 yıl içinde de devam edecek. Karamancılar Konağının ilk etap çalışmalarını bitirdik. Şu anda restorasyona gideceğiz. 25 milyon liralık bir restorasyon işi olacak. Muhtarlık binalarının yapımına başlayacağız. Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İşhanını boşaltacağız, çünkü afet riski altında olan binalar. Boşalttıktan sonra da orayı bir kent meydanı haline getirmek istiyoruz. Yani yeni bir bina çalışmamız olmayacak. Buradaki birimlerimizi taşıyacağımız yerleşkeler arıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Macit Özcan Spor Kompleksinde belirli bir bölüm. Bunun için de 8 milyon liralık bir bina revizyon ve onarım bedeli ayırdık. Tarsus’ta bir kültür merkezi çalışmamız var. Projesini bitirdik. Bunun da bedeli yaklaşık olarak 40 milyon lira. Taş Binayı restore edeceğiz. 15 milyon liralık bir yatırım öngörüyoruz. Anamur ve Bozyazı Halleri toplamda 50’şer milyonluk bir yatırım öngörüyoruz. Anamur’dan Tarsus’a kadar bütün ilçelerimizde üst yapı çalışmalarımız devam edecek. Önemlilerinden bir tanesi Erdemli Otogarı işi. 10 milyon liralık bir yatırım olacak. Burada da yerle ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Her iki belediye bizden önceki dönemlerde mahkemeleşmiş. Tabi bunu çözmeye çalıyoruz. Mahkeme mi çözecek, biz mi çözeceğiz görüşmemiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bunu da gerçekleştirmek istiyoruz. Birçok alanda yapacağımız üst yapı çalışmalarının bize yatırım maliyeti 440 milyon lira olacak. Bunun 2020 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz miktarı 170 milyon 700 bin lira olarak planlamış bulunmaktayız.”

“3 ilçenin katı atıklarını artık Silifke’ye taşımayacağız”
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülecek çalışmalara da değinen Seçer, Anamur, Aydıncık ve Bozyazı’yı ilgilendiren 200 milyon liralık Entegre Katı Atık Yönetimi Projesine 3 ilçenin belediye başkanlarından destek aldığını belirterek, kendilerine teşekkür etti. Seçer, “Bizim bunu kendi öz kaynaklarımızla gerçekleştirmemiz mümkün değildi. Ön görüşmelerini yaptığımız JICA kredisiyle yapacağımız bir yatırım olacak. Bunu gerçekleştirdikten sonra artık o bölgenin katı atıklarını Silifke’ye taşımayacağız. Orada depolayacağız, orada elektrik üreteceğiz, orada bertaraf edeceğiz. Bu proje kapsamında Çevre Dairesinin 331 milyon liralık bir yatırımı söz konusu” dedi.

“Vatandaşlarımız karşısında vicdanımız rahat”
Meclis’te alınacak kararlarda siyasi davranılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Seçer, “Allah yardımcımız olsun diyorum. Çalışalım, kazanalım, vergi verelim. Mersin çalışan, kazanan, vergi veren bir kent. Mersin, Türkiye’nin 5’inci vergi veren kenti. Türkiye’nin toplam vergi tahsilatının yüzde 2’sinin gerçekleştirildiği kent. Her yönden zengin, insanı güzel, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayan bir kent. Başarısız olmak için hiçbir gerekçemiz olamaz. Biz başarılı olmak zorundayız. Mersin bize güzel insanıyla, toprağıyla, bereketiyle, deniziyle, güneşiyle bu olanağı sunuyor. Biz bu potansiyeli açığa çıkartmak için gecemizi gündüzümüze katmak zorundayız. Bunu da yapıyoruz. Benim Allah katında da hukuk karşısında da ve bana destek verip beni başkan seçen hangi görüşten olursa olsun vatandaşlarımızın karşısında da vicdanım rahat. Sizlerin desteğini aldık bugüne kadar. Zaman zaman anlaşamadığımız konular olabilir. Bundan sonra da olacaktır. Bundan doğal bir şey olamaz. Siyasetin içerisinde bunlar vardır ama sizden ricam şu; bir anlamda kanunlar çerçevesinde, bir anlamda vicdan muhasebesiyle burada alınacak kararların Mersin ortak paydasında siyasi değil, Mersin’i düşünerek verilmesini sizlerden rica ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arı kovanı hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Arı kovanı hırsızları yakalandı
Seçer: “Borcumuzu 2,2 milyar liradan 1,6 milyar liraya düşürdük” Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında yaptığı sunumda, hayata geçirdikleri hizmetleri anlatarak, pandemi ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen 2020’de toplam 704,9 milyon lira bedelli 144 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi Seçer: “144 projeyi 1 TL dahi banka borcu kullanmadan yaptık”
YEREL HABERLER Seçer: “Borcumuzu 2,2 milyar liradan 1,6 milyar ...
Zorla fuhuş yaptıranlara 'çanta' operasyonu: 24 gözaltı Mersin’de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam edilirken, işlemleri biten 8’i kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi Şüphelilerin kadınları pazarlarken ‘çanta’ şifresini kullandıkları, bazı kadınlarla nikah kıydıkları ve aralarında kadın transferleri yaptıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Zorla fuhuş yaptıranlara 'çanta' operasyonu: 24 ...
(Özel) Onlar artık hayvanların bir numaralı koruyucusu Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli 3 polis memuru, gün boyu gerçekleştirdikleri denetimler ve gelen ihbarlarla can dost hayvanları korumak için canla başla mücadele ediyor Ekip, işkence, eziyet, kötü muamelenin önüne geçmenin yanı sıra hastalanan, kazada yaralanan her hayvanın da imdadına koşuyor
YEREL HABERLER (Özel) Onlar artık hayvanların bir numaralı ...
Mersin'de PKK operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK operasyonu: 4 gözaltı
PKK'nın kuruluşunu bahane edip, eylem yapacaklardı Mersin'de terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü dolayısıyla eylem yapmaya hazırlanan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER PKK'nın kuruluşunu bahane edip, eylem ...
Doç. Dr. Ayas'tan 'aslan balığı' uyarısı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ayas'tan 'aslan balığı' uyarısı
İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER İçel İdmanyurdu'nda 2 futbolcunun Covid-19 testi ...
Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara kalkıştı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara ...
İçel İdmanyurdu'nda 4 koronavirüs vakası
YEREL HABERLER İçel İdmanyurdu'nda 4 koronavirüs vakası
Erdemli'de eğitim konulu fotoğraf yarışması
YEREL HABERLER Erdemli'de eğitim konulu fotoğraf yarışması
Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara kalkıştı (2)
YEREL HABERLER Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara ...
Perakende sektöründe birleşme sinyali MTSO 7 No’lu Perakende Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Meclis üyeleri, sektörde yaşanan sorunların, maddi manevi tüm olanakların birleştirilip, birlikte hareket edilebilmesiyle çözülebileceği görüşünde
YEREL HABERLER Perakende sektöründe birleşme sinyali MTSO 7 No’lu ...
Toroslar´da kış şartlarında bal sağımı
YEREL HABERLER Toroslar´da kış şartlarında bal sağımı
Vali Su: “Ev ziyaretlerini bir müddet askıya almalıyız”
YEREL HABERLER Vali Su: “Ev ziyaretlerini bir müddet askıya ...
Sırt çantası ve iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Sırt çantası ve iç çamaşırında uyuşturucu ele ...
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa şampiyonası öncesi son hazırlık kampına Mersin'de girdi
YEREL HABERLER Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa ...
İç çamaşırında uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı Mersin polisi, şehirlerarası bir otobüste şüpheli 2 şahıs üzerinde yaptığı aramada 760 gram esrar ele geçirdi Şahıslardan birinin 345 gram esrarı iç çamaşırında saklaması şaşırttı
YEREL HABERLER İç çamaşırında uyuşturucu sevkiyatı polise ...
Artistik cimnastikte millilerin tek hedefi madalya
YEREL HABERLER Artistik cimnastikte millilerin tek hedefi madalya
Mersinliler 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' ile yüzme öğrenecek
YEREL HABERLER Mersinliler 'Yüzme bilmeyen kalmasın projesi' ile ...
Belediyeler kadına yönelik şiddete tweet zinciri ile dikkat çekti
YEREL HABERLER Belediyeler kadına yönelik şiddete tweet zinciri ile ...
Toroslar'da şiddete sıfır tolerans
YEREL HABERLER Toroslar'da şiddete sıfır tolerans
Mezitli Belediyesi çalışanlarından şiddete karşı turuncu maske
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi çalışanlarından şiddete karşı ...
Üretici kadınlar haklarını hatırladı
YEREL HABERLER Üretici kadınlar haklarını hatırladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X