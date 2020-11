Meclis, 100 yeni otobüs alımı için 22 milyon Euro dış kredi kullanımını onayladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi, çevre dostu 100 CNG’li otobüs alımı için 22 milyon Euro’ya kadar dış kredi kullanılması amacıyla Başkan Vahap Seçer’e yetki verilmesine ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısının üçüncü birleşiminde, kentte ihtiyaç duyulan çevre dostu 100 CNG’li otobüs alımı kapsamında 22 milyon Euro’ya kadar dış kredi kullanılmasına ilişkin yetki verilmesi teklifi de görüşüldü.

Kentte toplu ulaşım sisteminin güçlendirilmesi ve vatandaşlara hızlı, kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan 100 adet CNG’li otobüs alımı kapsamında 22 milyon Euro’ya kadar dış kredi kullanılması ve projenin gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından temin edilecek finansman için Büyükşehir Belediyesi ile adı geçen banka arasında imzalanacak Garanti Tazminat ve Sözleşmesini imzalamak üzere Başkan Seçer’e yetki verilmesi ve kredi ile ilgili her türlü işlemi yapmaya da Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok’un yetkili kılınması ile ilgili teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Bir meclis üyesinin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının vereceği bu kredi kullanımında herhangi bir şart bulunup bulunmadığını sorması üzerine Başkan Seçer, “Bize herhangi bir yaptırımları yok. Sadece Green City Projesi kapsamında çevre dostu, doğalgazlı, CNG’li araçlar olduğu için bu araçları biz istediğimiz yerden temin edebiliriz. Şartnameyi biz yapıyoruz. Son aldığımız otobüslerde olduğu gibi aynı şartnameyle çıkacağız. Modeli, firması, cinsi, rengi, uluslararası, yerli gibi bize herhangi bir yaptırımları yok. Para hesabımıza girecek. Biz ödemeleri oradan yapacağız” dedi.

Daha önce aldıkları 73 CNG’li otobüsü 1 yıl ödemesiz, 48 ay vade ile aldıklarını anlatan Seçer, “Şaşırtacak derecede ucuz aldık. Hele hele şimdi döviz yükseldi ama ondan önce de çok cazipti bize. Şimdi çok daha cazip hale geldi. Bu da şansımız. İyi oldu, zamanında aldık. Pandemi araya girmişti, ben ihaleyi iptal etmiştim, biraz pandeminin neler getireceğini açıkçası bilmiyordum. Sonra biraz işler düzelmeye başlayınca ihaleye çıktık, böyle bir tablo ile karşılaştık. O da hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kredi değerlendirmesi hakkında da sorulara yanıt veren Seçer, “Sonuç itibariyle ne veriyorsunuz, ne alıyorsunuz ona bakın. Onların da kuralları, yöntemleri var. Biz 22 alıyoruz, 18 veriyoruz. 7 milyon hibenin 3 milyonu faiz ödüyoruz, 4 milyonu da cebimizde kalıyor. Zaten bu finans kurumları kar amaçlı kurulmamış. Sanıyorum 60 civarında ülke buraya ortak. Ciddi de bir plasmanları var. 1 milyar Euro’nun üzerinde bu Green City için ayırmış bunlar. İzmir aldı, şimdi Ankara müracaat etti diye biliyorum. Biz aldık” ifadelerini kullandı.



“Hiçbir işimizi günü kurtarmak için yapmadık, yapmayacağız”

Bir meclis üyesinin bugüne kadar yerel yönetimlerin sorunları pansuman yaparak geçiştirdiğini söylemesi üzerine Seçer, “Biz bu dönemde yaptığımız işleri pansuman olarak değerlendirmiyoruz. Tamamen kalıcı hizmetler vermek istiyoruz. Hiçbir işimizi günü kurtarmak için yapmadık, yapmayacağız. Asla, zinhar yapmayacağız. Böyle bir yöntemimizi, usulümüzü görürseniz lütfen sesinizi yükseltin. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.



“Metro önümüzdeki on yılların önemli bir projesi”

Başkan Seçer, Mersin’in gelecek yılları için Metro Projesinin gerekli olduğunu vurgulayarak, “Bizim metro konusunda verdiğimiz siyasi bir tercihe sizler ‘hayır metro gereksiz’ diyebilirsiniz. Ama bana göre gerekli. Bunu dayandırdığım gerekçeler var. Ben metroyu bugünün değil, yarının değil, önümüzdeki on yılların önemli bir projesi olarak değerlendiriyorum. Toplu taşımaya önemli katkılar yapacak. Kent trafiğinin rahatlamasına önemli katkılar yapacak” diye konuştu.

Metro Projesinin inşaat süresinin 46 yıl arasında olacağını ve inşaat döneminde başlayıp 11 yılda ödeyeceklerini de belirten Seçer, “Şu anda mali tablomuza tesir edecek hiçbir durumu yok” ifadesini kullandı.

