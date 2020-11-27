Şeref Oğuz: "Kabiliyet envanteri çıkarın"

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, "Bir işletme yönetiyorsanız lütfen insan kaynaklarınızı gözden geçirin. İlk olarak kabiliyet envanteri çıkarın" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Kariyer Merkezi'nin 36 kurumun işbirliğinde başlattığı ve her programda iş gücü piyasasının önemli isimlerini ağırladığı “Dijital Liderler Mersin’de” projesinin Kasım dönemi konuğu Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz oldu.

Online yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, yaklaşık 1 yıldır Mersin’e hizmet vermelerine rağmen çok kısa zamanda iş gücü piyasasının dinamikleri arasında iş birliği kültürü kurarak, özellikle pandemi döneminde iş arayanları, öğrencileri ve işverenleri geleceğe hazırladıklarını belirtti.

Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz ise işverenlerin yetenekli çalışanları ortaya çıkarması gerektiğine değinerek, “Bir işletme yönetiyorsanız lütfen insan kaynaklarınızı gözden geçirin. Pek çok işletme kendi insan kaynaklarının işgali altında. Bizler diplomaları işe alıyoruz kabiliyetleri değil. Hem diplomayı istiyoruz hem de bunların yanına bir beceri eklensin istiyoruz. İlk olarak şuradan işe başlayabiliriz; lütfen kabiliyet envanteri çıkarın. Zeki ve yetenekli insanlarınızı yüceltin. O gençler beyin göçü yapıyor ve gittikleri ülkelere zenginlik saçıyorlar. Zeki ve yetenekli insanlarınızı bulun ve ortaya çıkarın” dedi.

Kariyer Merkezi tarafından COVID19 sonrası iş hayatına adaptasyon, yeni fırsatlar, eticaret, dijitalleşme, insan kaynakları uygulamaları, sosyal güvenlik uygulamaları ve teşvikler gibi konu başlıklarında düzenlenen 8 programa 500’den fazla kişi katıldı.

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