Toroslar’da dezenfekte ve temizlik çalışmaları artırıldı

– Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, son günlerde artış gösteren korona virüs vakalarına karşı ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının artırıldığını bildirdi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinin başından itibaren sıkı önlemler alan ve salgının kontrol altında tutulabilir olması adına etkin bir mücadele veren belediye, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşaması için yoğun mesaisine devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; rutin temizlik hizmetinin yanı sıra çöp konteynerlerini, ibadethaneleri, kamu kurumlarını ve işletmeleri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ekipler ayrıca, boş arsalarda görüntü ve çevre kirliliğine neden olan moloz ve dal atıklarını da topluyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplum sağlığını tehlikeye atan salgına karşı riski en aza indirmek için temizlik ve hijyen seferberliğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Ekiplerimiz, gece gündüz ilçemizin her noktasında büyük bir emek ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Belediye olarak gerekli tedbirleri alırken, halkımızdan tek isteğimiz mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve bu sayede hem kendilerini hem sevdiklerini korumaları. Bu süreci hep birlikte kurallara uyarak atlatabiliriz" dedi.

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