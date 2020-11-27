Mersin'de 21 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent B. (61), polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında fuhşa yer temin etme ve hırsızlık gibi suçlarının da bulunduğu 14 farklı dosyadan 21 yıl hapis cezasına çarptırılan, Mersin ve Niğde İlamat ve İnfaz Bürosu'nca aranan Bülent B.'nin kent merkezinde saklandığı evi tespit etti. Adrese yapılan baskınla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Adnan AÇIKGÖZ

2020-11-27 13:24:19



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