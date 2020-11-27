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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOAH hastası Hasan amca tozdan kurtuldu

İHA

KOAH hastası Hasan amca tozdan kurtuldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar ilçesine bağlı Kaşlı Mahallesinde oturan 85 yaşındaki KOAH hastası Hasan Fehmi Eroğlu’nun yolunu asfaltladı. Hasan amca 30 yıldır hastalıkla birlikte çilesini çektiği tozdan kurtulurken, Büyükşehir ekiplerine türkülerle teşekkür etti.
Yıllardır KOAH hastası olan ve evinin önündeki yolu toprak yol olduğu için toza maruz kalan Eroğlu’nun talebi mahalle muhtarı Ruşen Kartal aracılığıyla Büyükşehir’e ulaştı. Vatandaşın talebi üzerine harekete geçen ekipler, asfalt çalışmalarına başladı. Yolun kısa sürede asfaltlanmasının ardından Hasan amcanın yıllardır hastalıkla birlikte çektiği toz çilesi de sona erdi.
Hasan amcanın talebini Büyükşehir’e ilettiğinde ekiplerin anında harekete geçtiğini ifade eden Kaşlı Mahalle Muhtarı Ruşen Kartal, “Vahap Başkanımız mahallemize ilk geldiğinde, ‘Başkanım başkan olursan bize nasıl bir hizmet vereceksin?’ diye sormuştum. Vahap Başkanımız, ‘başkan olursam imkanlar dahilinde nakış nakış öreceğim sizin mahallenizi’ demişti. 1.5 senedir meyvelerini almaya başladık. Hasan Amcamız her gün beni arıyordu, ‘tozdan, topraktan öleceğiz. Yaza kalmaz ölürüm’ diyordu. Anca seni Vahap Başkanımız kurtarır dedim. Talebi hemen ilettik. Asfaltımız döküldü. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz” diye konuştu.
Hasan Fehmi Eroğlu ise “30 senedir tozun içinde kaldım. Şimdiyse yolumuz asfaltlanıyor. Vahap Başkan’a selamlar eder, gözlerinden öperim” diyerek, Seçer’e Sarı Çiçek Sarartıyor Dağları ve İncecikten Bir Kar Yağar türküleri ile teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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