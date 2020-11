Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, geleneksel olarak her yıl belirlenen ‘Önder Kadın Ödülleri’ kapsamında 2020 Yılı Yaşam Boyu Onur Ödülünü, haziran ayında 107 yaşına giren Sümerolog, yazar ve araştırmacı Muazzez İlmiye Çığ’a verdi.

Türkiye’nin ilk Sümerologlarından biri olan tarihçi, bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ, bir ödülle daha onurlandırıldı. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, bu yılki ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü Mersin’de yaşayan Çığ’a sundu. Ödül, Muazzez İlmiye Çığ’ın Mersin’deki evinden katıldığı online törenle verildi. Türkiye’den Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Hülya Yüksel ile genel merkez ve şube yönetim kurulu üyeleri ile tüm dernek üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, ödülü Çığ’a Mersin Şube Başkanı Şerife Arıcı Yıldız tarafından evinde takdim edildi.



“Tarihte iz bıraktınız”

Dernek Genel Başkanı Hülya Yüksel, törende yaptığı konuşmada, 2008 yılından itibaren her yıl çağdaş Türk kadınını Türkiye ve dünyada en iyi şekilde temsil eden kadınlara Önder Kadın Ödülü verdiklerini söyledi. Muazzez İlmiye Çığ’a seslenen Yüksel, “Birinci Dünya Savaşında doğumunuzla başlayan yaşam yolculuğunuzda Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kuruluşu, Atatürk devrimleri olmak üzere Türkiye tarihinin en önemli anlarına tanıklık ederek Atatürk’ün hatırasını yaşatan tam bir cumhuriyet kadını olmanız, Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin ilk mezunlarından olup, mesleğinizi en iyi şekilde icra ederek, Sümerleri günümüze tanıtan Sümerolog kimliğinizle tarihte iz bırakmanız ve kelimelerle ifade edilemeyecek çalışmalarınızla ülkemizde ve dünyada Türk kadınını en iyi şekilde temsil ettiğiniz için genel merkezimiz ve 26 şubemizin oylarıyla ‘2020 Yılı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yaşam Boyu Onur Ödülü şahsınıza verilmiştir” dedi.



“Kadın kimliğine değer katmış bir kadın olarak bize örnek oldu”

Çığ’a ödülünü takdim eden Mersin Şube Başkanı Yıldız da “Derneğimizin bu ödülünü kentimizde yaşayan ve şubemizin onursal üyesi olan Muazzez İlmiye Çığ’a takdim etmekten büyük onur duyuyoruz. Her insan doğar, yaşar ve ölür, ancak bunlardan bazıları yaşam yolculuğunda yaptıklarıyla yaşadıkları zamana, mekana ve taşıdıkları kimliğe değer katarlar. Muazzez İlmiye Çığ, cumhuriyetin aydınlanma meşalesini Atatürk’ten alarak bugünlere taşımış, aydınlanırken aydınlatmış, bilimi ve bilgiyi cesaretle paylaşmış ve savunmuş, yaşamı ve eserleriyle yaşadığı zamana, ülkemize ve kadın kimliğine değer katmış bir kadın olarak bize örnek olmuştur. Onu, bu onurlu yaşam yolculuğu için kutluyoruz” diye konuştu.



Kadınlardan, haklarını savunmaktan hiçbir zaman vazgeçmemelerini istedi

Muazzez İlmiye Çığ da ödül için teşekkür ederek, ödül kadar hatırlanmanın ve aydınlanmanın sürdürülmesinin de çok değerli olduğunu söyledi. Şu anda cumhuriyet devriminin sonuçları yönünden en yüksek dönemin yaşandığını vurgulayan Çığ, “Ben üniversiteye başladığım dönemde kadınların çoğu okuryazar dahi değildi. Kadınlarımız, Atatürk’ün devrimleriyle eğitime erişerek meslek sahibi oldular, aydınlandılar, ekonomik ve sosyal güce sahip oldular. Bu nedenle kız çocuklarının okuması ve eğitimlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu anlamda, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğinin kadınların üniversite eğitimlerini desteklemesi ve verdiği burslar çok önemli” ifadelerini kullandı.

Başarısının sırrını, çok çalışmak ve çok okumak olarak açıklayan Çığ, kadınlara haklarını savunmaktan ve almaktan hiçbir zaman vazgeçmemelerini, bunun için hiç çekinmeden mücadele etmelerini öğütledi.

