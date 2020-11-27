Akrabası tarafından öldürülen Leyla'nın Covid-19 testi pozitif çıktı



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde çalıştığı pastanede akrabası Sabahattin Öztürk (31) tarafından öldürülen Leyla Öztürk'ün (22), Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Genç kızın, cenazesi yarın toprağa verilecek.

Olay, ilçeye bağlı Anıt Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'ın Maden ilçesinde güvenlik korucusu olarak görev yapan Sebahattin Öztürk, 4 gün önce, bir yakınının cenazesine katılmak üzere kente geldi. Sebahattin Öztürk, dün sabah da daha önceden aralarında gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Leyla Öztürk ile konuşmak için genç kızın çalıştığı pastaneye gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sebahattin Öztürk, üzerindeki tabancayı çekip, aynı zamanda akrabası olan Leyla Öztürk'e peş peşe ateş etti. Ardından da aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Leyla Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sabahattin Öztürk de hayatını kaybetti. Sebahattin Öztürk'ün cenazesi, memleketi Elazığ'a gönderildi.

Leyla Öztürk'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Leyla Öztürk, otopsinin ardından, yarın Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-11-27 16:47:11



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