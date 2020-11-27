Mersin'de fuhuş çetesine 'çanta' operasyonu: Kadınlara nikah kıymışlar (2)

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8´İ KADIN 18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de kadınları fuhuşa zoladığı, fuhuşa aracılık yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 8'i kadın 18 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ

2020-11-27 22:05:41



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