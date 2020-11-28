Araçların motoruna giren kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, havanın soğumasıyla birlikte ısınmak için aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden çıkıp 3 aracın daha motor bölümüne giren kedi, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi´nde bir kedinin aracın motor kısmına girdiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak bu sırada çıkan kedi, 3 aracın daha motor bölümüne girdi. Ekiplere zor anlar yaşatan kedi, telefondan kedi sesi açılarak sakinleştirilip araçtan çıkardı. Ekipler, kediyi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki `Miyav Park´a bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-11-28 12:58:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.