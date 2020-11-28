Araçların motoruna giren kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de, havanın soğumasıyla birlikte ısınmak için aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden çıkıp 3 aracın daha motor bölümüne giren kedi, uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi´nde bir kedinin aracın motor kısmına girdiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak bu sırada çıkan kedi, 3 aracın daha motor bölümüne girdi. Ekiplere zor anlar yaşatan kedi, telefondan kedi sesi açılarak sakinleştirilip araçtan çıkardı. Ekipler, kediyi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki `Miyav Park´a bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2020-11-28 12:58:35
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