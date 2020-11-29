Çocuklar, mahremiyeti ve kişisel savunmayı öğreniyor



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nde görevli psikolog ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından, 4-7 yaş arası çocuklara 'Mahremiyet Eğitimi', 7 yaş üzeri çocuklara ise 'Kişisel Savunma Eğitimi' veriliyor.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddetin önüne geçmeyi amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde uzman psikologlar tarafından 'Mahremiyet Eğitimi' verilen 4-7 yaş arası çocuklarda farkındalık oluşturuyor. Beden eğitimi öğretmenleri de 7 yaş üzeri çocuklara 'Kişisel Savunma Eğitimi' ile öz savunmayı öğretiyor. Bugüne kadar yaklaşık 500 çocuğa ulaşılan çalışma kapsamında çocukların olası bir saldırıda korkmadan ve mağduriyet yaşamadan hasarı minimuma indirmeleri ve kendilerini savunabilmeleri hedefleniyor.

'GÜVENLİK ZİNCİRİ OLUŞTURUYORUZ'

Projeye ilişkin bilgi veren Psikolog Buket Çankaya, çocuklara iyi ve kötü dokunma arasındaki farkları öğrettiklerini kaydetti. Çankaya, "Dokunuşların hissettirdiği duyguları, herhangi bir problem ile karşı karşıya kaldıklarında çocukların neler yapmaları gerektiğini, bunu kimlerle paylaşabileceğini, bedensel dokunulmazlık haklarının olduğunu öğretiyoruz. Çocuklara 'hayır' deme becerilerini öğreterek kendilerini koruyabilmeleri adına bir güvenlik zinciri oluşturuyoruz" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni olan Etkinlik ve Sanat Merkezi Yöneticisi Alev Karimi ise şiddete 'hayır' dediklerini ancak sokaklarda sürekli tehlike altında yaşadıklarını anlattı. Karimi, "Nereden nasıl bir taciz geleceğini bilmeden tetikte geçen yaşamımızda bize en gerekli şey ise kendimizi savunmamız için gereken bir eğitim. Kullandığımız tekniklerle ise saldırgan ne kadar iri veya güçlü olursa olsun hassas noktaları bilerek saldırganı etkisiz hale getirebiliriz. Savunma dersinde hazırlıklı olma, fiziksel kondisyon, özgüven gibi önemli prensipler üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu kazanımları da boks, tekvando gibi teknikleri kullanarak öğretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2020-11-29 12:44:14



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