Mersin'de, 66 kilo uyuşturucu hap ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MERSİN, (DHA) MERSİN'de, polis ekiplerinin takip ettiği otomobilde, 66 kilo 442 gram ağırlığa denk gelen 393 bin 300 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti. Plakası saptanan otomobili takibe alan polis, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde durdurdu. Aramalarda 3 çanta içinde, 78 paket halinde, 66 kilo 442 gram ağırlığa denk gelen 393 bin 300 captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. ve O.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2020-11-30 10:06:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.